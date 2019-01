Informacje

Stołeczni wodociągowcy wykryli nieprawidłowości w dokumentach z kontroli jakości wody z nowych przyłączy. Sprawa trafiła do prokuratury. A wodociągowcy zapewniają, że warszawska woda spełnia rygorystyczne normy.

Sprawę przedstawiło we wtorek Polskie Radio. Z tekstu na stronie internetowej rozgłośni wynika, że warszawscy wodociągowcy wysłali do swojego otwockiego odpowiednika informację o możliwości sfałszowania kilku protokołów z badań wody.

Właśnie w tej podwarszawskiej spółce miała być analizowana jakość wody z nowych przyłączy.

"Wynik badań przed próbką"

Więcej światła na całą sprawę rzuciło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Biuro prasowe nie chciało wprawdzie z nami rozmawiać, ale odesłało do oświadczenia umieszczonego na stronie internetowej.

"Nieprawidłowości zostały stwierdzone przez pracowników MPWiK w m.st. Warszawie S.A w dniu 15 października 2018 r. – w trakcie analizy wymaganych prawem badań laboratoryjnych wody pobranej z nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w Piastowie. W związku z powyższym, stwierdzono, że data wystawienia dokumentu, a tym samym wyniku badania, jest wcześniejsza od daty pobrania próbki wody z przyłącza" – czytamy w oświadczeniu.

Stołeczna spółka podkreśla, że zleciła kontrolę wewnętrzną, a po wstępnym potwierdzeniu "nieprawdziwości przedstawionych dokumentów, niezwłocznie wstrzymano przyłączenie tej instalacji wodociągowej do urządzeń MPWiK".

Firma zapewnia też, że już 31 października zawiadomiła prokuraturę rejonową na Ochocie. A 11 grudnia pracownicy stołecznej spółki stawili się na komendzie dzielnicowej, gdzie złożyli wyjaśnienia.

"Wysoka jakość wody"

"Pragniemy zapewnić, że niniejsze zdarzenie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na wysoką jakość wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy przez MPWiK S.A. Warszawska kranówka spełnia rygorystyczne wymogi określone przepisami prawa krajowego i unijnego a jej parametry są stale kontrolowane na każdy etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej" – podaje MPWiK.

I zaznacza, że posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych około 170 tysięcy badań wody.

"Pracownik zwolniony"

Do sprawy odniosła się również prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które badało wodę.

"Po odwołaniu uprzedniego zarządu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wykryłam sprawę fałszowania przez otwockie laboratorium badań wody przy nowo budowanych przyłączach wody na terenie m.st. Warszawy. Sprawa natychmiast została zgłoszona przeze mnie do organów ścigania, a odpowiedzialny za to pracownik został zwolniony dyscyplinarnie. O sprawie zostało również poinformowane Polskie Centrum Akredytacji" - przekonuje Anna Rozwadowska-Palarz w oświadczeniu wysłanym do redakcji.

Zapewnia również, że woda dostarczana mieszkańcom przez OPWIK "spełnia normy wymagane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa i jest systematycznie badana".

O sprawę zapytaliśmy również prokuraturę i policję. Czekamy na odpowiedź.

