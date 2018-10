Informacje

Mieszkania zamiast biurowców w środku Służewca? Taką koncepcję przedstawił branżowy portal "Eurobild CEE". Według autora tekstu, właściciel kompleksu biurowego Empark planuje sprzedać część swoich nieruchomości. W ich miejscu miałoby powstać wielkie osiedle.

Mowa o blisko pięciohektarowym terenie między ulicami: Domaniewską, Postępu, Marynarską i Wołoską, zajmowanym głównie przez Empark. To jeden z największych kompleksów biurowych w Warszawie, od którego zaczął się rozwój terenu zwanego dzisiaj Mordorem.

Cały kompleks ma 10 biurowców o łącznej powierzchni 116 tysięcy metrów kwadratowych. Pierwsze budynki (Galaxy, Merkury i Jupiter) powstały już w 1996 roku.

Według informacji "Eurobild CEE", właściciel Emparku - Immofinanz - planuje sprzedaż części swoich nieruchomości. W ich miejscu miałoby powstać liczące około 1500 mieszkań osiedle. Poszukiwania inwestorów chętnych do realizacji nowego przedsięwzięcia - jak podają dziennikarze - trwają od kilku miesięcy.

Wstępny projekt nowego osiedla był nawet prezentowany już na targach nieruchomości w Monachium, które trwały od 8 do 10 października. Za jego przygotowanie odpowiadała Kuryłowicz & Associates, czego potwierdzenie znajdziemy na Facebooku pracowni.

"Molto - The place of more". Takim hasłem reklamowany jest na targach EXPO REAL w Monachium nasz nowy projekt dla grupy IMMOFINANZ. Molto to prawie 80 000 metrów mieszkań i usług w sercu biurowego Mokotowa, mające powstać na fragmencie terenu dzisiejszego Empark Mokotów Business Park" - czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.



"Nasz pomysł zajął I miejsce w zorganizowanym przez klienta konkursie urbanistyczno-architektonicznym. IMMOFINANZ wybrało naszą koncepcję z racji najlepszego rozplanowania przestrzeni, zaproponowania wizji najbardziej zbieżnej z wymogami rynku oraz wizją władz miasta Warszawy, które od paru lat pracuje nad rewitalizacją tej części Mokotowa" - piszą dalej architekci.



Oprócz mieszkań, osiedle miałoby zostać wyposażone w liczne punkty handlowo-usługowe, usytuowane w parterach i na pierwszych piętrach budynków.

Pod młot miałyby pójść przede wszystkim wspomniane najstarsze budynki kompleksu, czyli Galaxy i Jupiter, znajdujące się u zbiegu Domaniewskiej i Postępu, a także Mars i Merkury - przy Wołoskiej.

- Już ich nie wynajmujemy, czekamy, aż obecne umowy wygasną. Budynki będą stopniowo pustoszeć, przymierzamy się do ich rozbiórki - przyznał "Gazecie Stołecznej" przedstawiciel firmy Immofinanz.

Ocaleć mają natomiast biurowce: Orion, Sirius, Neptun, Saturn i Taurus.

Dziennikarze "Stołecznej" zwrócili też uwagę, że budowa osiedla mieszkaniowego w sercu Mordoru będzie wymagała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na terenie Emparku zakłada handel i usługi. Zaznaczają jednak, że koncepcja osiedla została już zaprezentowana urzędnikom ratusza i spotkała się z pozytywnymi ocenami.

Mordor tematem kampanii

Zmiany dotyczącego biurowego Służewca były często poruszanym tematem zakończonej właśnie kampanii samorządowej. Kandydaci na prezydenta Warszawy skupili się jednak głównie na poprawie komunikacji w tym rejonie. Jan Śpiewak zapowiadał budowę linii tramwajowej z Wilanowa na Służewiec. Patryk Jaki obiecywał doprowadzenie tam metra, a wcześniej budowę dużego na osiem tysięcy miejsc parkingu, co nie spotkało się z przychylnością okolicznych mieszkańców.

Zwycięzca wyborów, prezydent elekt Rafał Trzaskowski również deklarował poprawę komunikacji i zmniejszenie korków w tej części dzielnicy. Miałoby to nastąpić między innymi dzięki nowej linii SKM, tramwajowi, a w dalszej przyszłości - także dzięki budowie metra.

