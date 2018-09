Informacje

Biskup Kamiński upomniał księdza Lemańskiego za wpis w internecie

Biskup Romuald Kamiński fot. TVN24



Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej biskup Romuald Kamiński upomniał księdza Wojciecha Lemańskiego za wpis na Facebooku, w którym ten zwrócił się do jezuity ojca Dariusza Kowalczyka - poinformował rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej Jakub Troszyński.

Informacje "Wielkanoc to fundament, na którym buduje się życie Kościoła" Przeszliśmy z Jezusem Chrystusem przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie; przeszliśmy ze śmierci do życia - mówił podczas mszy w niedzielę... WIĘCEJ »

W niedzielę ksiądz Lemański umieścił na swoim profilu wpis, w którym zwrócił się do ojca Kowalczyka między innymi słowami: "od bp. Pieronka i red. Michnika odwal się klecho, bo im do pięt nie dorastasz". Wypowiedź ta była reakcją na słowa ojca Kowalczyka, który skrytykował film Wojciecha Smarzowskiego "Kler".

"Ulało się jezuicie, co to się uważa za bardziej katolickiego od papieża Franciszka, co ślepy jest na bezduszność Polaków wobec uchodźców, co głuchy jest na bluzgi prezesa, kłamstwa premiera i nocne tweety prezydenta. Mam nadzieje, że twarz tego przedstawiciela polskiego kleru nikomu się dobrze nie kojarzy. (...) On broni KK przed lewactwem. Dla niego duchowni z "Kleru" to koledzy po fachu, takich się nie rusza" - napisał ksiądz Lemański.

Upomnienie biskupa

- Biskup Romuald rozmawiał z księdzem Lemańskim. Podczas tej rozmowy upomniał go za te niestosowne wpisy i wyraził nadzieję i oczekiwanie, że w związku z tymże upomnieniem ksiądz Lemański zaprzestanie tego typu aktywności na portalach społecznościowych - powiedział Troszyński. Zaznaczył, że biskup Kamiński zareagował "gdy tylko dowiedział się o wpisie księdza Lemańskiego".

Troszyński przypomniał też, że mimo że ksiądz Lemański pracuje obecnie na terenie Archidiecezji Łódzkiej, nadal pozostaje księdzem Diecezji Warszawsko-Praskiej i podlega jurysdykcji biskupa Kamińskiego. Rzecznik zastrzegł, że nie wie, jak na słowa biskupa zareagował ksiądz Lemański.

Wcześniej biskup Kamiński przywrócił księdza Lemańskiego do posługi kapłańskiej:

Ksiądz Lemański wielokrotnie był karanyTVN24

PAP/kw/b