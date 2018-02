Bilety staniały, ale sprzedali ich więcej. Za niemal miliard złotych

Informacje

W 2017 roku sprzedano więcej biletów niż rok wcześniej Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił, że w 2017 roku sprzedał więcej biletów komunikacji miejskiej niż w roku 2016. Transport publiczny jest coraz chętniej wybierany zwłaszcza wśród osób dojeżdżających do stolicy z podwarszawskich gmin.

W 2017 roku – jak podaje w raporcie ZTM – wpływy ze sprzedaży hurtowej biletów były wyższe o 1 627 500,46 złotych niż w roku 2016. Do budżetu Zarządu trafiło z tego tytułu 825 761 004,18 złotych, a wartość sprzedanych biletów - według cen z taryfy - wyniosła łącznie 946 923 786,50 złotych. Dane te oznaczają, że coraz więcej mieszkańców Warszawy i okolic wybiera transport publiczny jako sposób na przemieszczanie się po mieście.

Tańsze bilety, więcej pasażerów

W czerwcu zeszłego roku, dzięki decyzji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zostały obniżone ceny biletów długookresowych ważnych na obie strefy. Bilet 30-dniowy kosztuje teraz 180 złotych, a 90-dniowy 460 złotych. ZTM przyznaje jednak, że niższe ceny nie spowodowały mniejszych wpływów do kasy miasta, ponieważ tańszych biletów sprzedało się więcej.

ZTM informuje, że "w okresie czerwiec - grudzień 2017 roku w porównaniu do tego samego czasu w 2016 roku sprzedanych zostało o 25 358 sztuk więcej biletów długookresowych na strefę 1 i 2. Oznacza to wzrost niemal o 11 proc". Atrakcyjniejsze ceny zachęciły wielu mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży biletów.

"Rok pełen zmian i innowacji"

Od 1 września 2017 roku uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także uczniowie mieszkający w stolicy a uczący się poza nią mogą bezpłatnie korzystać z transportu publicznego na podstawie tzw. karty ucznia. Taką kartę posiada obecnie około 144 000 uczniów.

- Widzimy duże zainteresowanie dzieciaków korzystających z transportu publicznego - przyznała Katarzyna Strzegowska, dyrektor pionu finansowego w Zarządzie Transportu Miejskiego. - Dzieciaki legitymują się tą kartą. Efekt, który chcieliśmy osiągnąć, czyli od najmłodszych lat uczymy właściwej postawy, edukacja komunikacyjna również przynosi pozytywne efekty. - dodała.

Po wprowadzeniu karty w okresie wrzesień - grudzień 2017 roku zmniejszyła się o 13,55 proc. (6 398 345 zł) wartość sprzedanych biletów ulgowych długookresowych. Jednak równolegle nastąpił wzrost sprzedaży biletów normalnych długookresowych - o 2,23 proc. (3 750 950 zł).

Do taryfy wprowadzone zostały również trzy nowe bilety: jednorazowy przesiadkowy ulgowy grupowy, konferencyjny oraz trzydniowy, który jest ważny przez 72 godziny od momentu skasowania. Bilet trzydniowy okazał się korzystny dla osób odwiedzających Warszawę turystycznie, największe zainteresowanie nim zarejestrowano w okresie od czerwca do sierpnia (58,09 proc. ogólnej sprzedaży).

Na konferencji ZTM Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, przedstawiła nowy projekt skierowany do firm.

- Zachęcamy pracodawców, aby dofinansowywali swoim pracownikom zakup biletów. Pracodawca podpisuje z nami umowę, korzystają z tego pracownicy i korzysta na tym Warszawa, bo mamy więcej podróży środkami transportu publicznego. Bardzo nas ten projekt cieszy i jestem przekonana, że wielu pracodawców będzie chciało skorzystać z takiej oferty - dodała.



- Jedna firma podpisała już umowę na dofinansowanie kart miejskich dla swoich pracowników - poinformowała Strzegowska. - Rozpoczęliśmy już rozmowy z kolejnymi ponad dwudziestoma firmami. Pracodawcy zakupią bilety w pełnej ich wartości zgodnie z obowiązującą taryfą. Rabat otrzymają pracownicy w zależności od tego, na jakie dofinansowanie zdecyduje się pracodawca.

Oferta ma być rozszerzona o pakiety hotelowe. Strzegowska dodała, że ZTM chce również wejść we współpracę z miejscami noclegowymi poprzez dostarczenie pełnej oferty dla osób przyjeżdżających do Warszawy.

- Wszystkie te działania są po to, aby zachęcać osoby do korzystania z komunikacji, po to aby dbać o środowisko w mieście - informuje miasto.

Wzmożona kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej jest istotnym dopełnieniem działalności handlowej ZTM. W 2017 roku liczba przeprowadzonych kontroli wzrosła o 13,37 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W tym czasie spadła ilość osób jeżdżących bez biletu z 4,54 proc. w 2016 roku do 4,38 proc. w 2017 roku.

Ponad cztery tysiące punktów sprzedaży biletów

Zarząd Transportu Miejskiego sukcesywnie rozwija sieć sprzedaży biletów. Bilety można kupić w ponad 4 tysiącach punktów sprzedaży, 21 Punktach Obsługi Pasażera, 720 biletomatach stacjonarnych, 1900 biletomatach w pojazdach oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W 2017 roku został wprowadzony otwarty system sprzedaży biletów mobilnych. ZTM informuje, że nawiązanie współpracy jest możliwe dla każdego podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w tym systemie, pod warunkiem akceptacji treści umowy oraz spełniając wymogi formalne i techniczne. Umowy z operatorami zawierane są na czas określony do 31 grudnia 2020 roku.

Na podobnych warunkach 29 listopada ogłoszone zostały wymagania w systemie otwartym dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów w stacjonarnych automatach biletowych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Miliard pasażerów rocznie

ZTM podkreśla, że "komunikacja miejska pełni kluczową rolę w systemie transportowym stolicy i jest wizytówką naszego miasta. To najchętniej wybierany przez warszawiaków środek transportu - autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie".

W ostatnich dwunastu latach Zarząd Transportu Miejskiego kupił 311 nowych tramwajów (w tym 281 niskopodłogowych), 1077 niskopodłogowych autobusów (w tym autobusy hybrydowe, elektryczne i gazowe), 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. Planowane są kolejne zakupy: 800 autobusów, 45 pociągów metra, 21 pociągów SKM oraz 213 tramwajów.

bb/mś