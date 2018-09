Informacje

Biegi w trzech dzielnicach.

Zamkną ulice i most

To będzie sportowy weekend w Warszawie. Na Mokotowie, Białołęce i w Śródmieściu odbędą się duże imprezy biegowe: Ecco Walkathon, Bieg Kobiet na Mokotowie i Białołęcki Bieg przez Most. Należy się nastawić na zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W sobotę startuje Ecco Walkathon. Uczestnicy mają do wyboru dwie trasy: 10- i 6-kilometrową. Ta dłuższa wyruszy z Agrykoli o godz. 11.00. Spacerowicze pójdą m.in. Alejami Ujazdowskimi, Krakowskim Przedmieściem, Podwalem, Wybrzeżem Gdańskim, Wybrzeżem Kościuszkowskim, przez Port Czerniakowski, Czerniakowską i aleją wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego do Parku Agrykola.

Pochód w większości będzie poruszać się chodnikami, jednak możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu samochodowym.

Uczestnicy dystansu 6-kilometrowego wyruszą o godz. 12.00. Wyjdą z Agrykoli i będą szli m.in. Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, aleją Ks. Stanka, Czerniakowską oraz aleją wzdłuż kanału Piaseczyńskiego do Parku Agrykola. Zamknięte dla ruchu samochodowego będą Mostowa i Boleść (w godz. 10.00-13.00) oraz ul. Zaruskiego. Na placu Trzech Krzyży autobusy linii 108 i 518 będą zatrzymywały się na innych przystankach.

Na sobotę zaplanowane jest również duże zgromadzenie publiczne w alei Szucha. Od ok. godz. 11.20 do ok. godz. 15.50 autobusy linii 222 mogą pojechać Alejami Ujazdowskimi do Bagateli.

Bieg Kobiet na Mokotowie

W niedzielę o godz. 12.00 rozpocznie się z kolei Bieg Kobiet 2018 – Zawsze pier(w)si. Biegacze i biegaczki wystartują z Broniwoja w pobliżu Skweru Grupy AK "Granat". Będą biegli ulicami Wilecką i Ksawerów do Puławskiej. Tam na wysokości pętli tramwajowej Wilanowska zawrócą i dalej pobiegną w tą samą jezdnią w przeciwnym kierunku. Następnie zawrócą przed skrzyżowaniem z Woronicza i skierują się do mety na Broniwoja. Impreza ma potrwać do godz. 15.00.

Już o godz. 6.00 wyłączona z ruchu samochodów zostanie zachodnia jezdnia Puławskiej na odcinku od Woronicza do alei Wilanowskiej. Na Puławską nie będzie można wjechać z ulic Idzikowskiego, Domaniewskiej i Japońskiej. Objazd ma prowadzić przez ulice: Woronicza - aleję Niepodległości - aleję Wilanowską. Przez cały dzień na Broniwoja będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Białołęcki Bieg przez Most

Szósta edycja Biegu przez Most rozpocznie się w niedzielę o godz. 11.00. Uczestnicy wyruszą z Parku Picassa i pobiegną m.in. Świderską, Mehoffera, Nowodworską i Odkrytą. Przed Ordonówny zawrócą i pobiegną dalej tą samą trasą. Potem wbiegną na odcinek prowadzący przez most Skłodowskiej-Curie (Północny), Farysa i Prozy. Następnie zawrócą i powrócą mostem na Białołękę. Trasa kończy się na Świderskiej od Parku Picassa. Wydarzenie potrwa do godz. 14.00.

Możliwe są zmiany w kursowaniu kilku linii autobusowych. Linia 133 pojedzie ulicami: Botewa – Myśliborską – Ćmielowską – Światowida. Linie 152 i 214 pojadą ulicami: Światowida – Mehoffera – Myśliborską – Ćmielowską – Światowida. Autobusy linii 211 w kierunku krańca Żerań FSO pojadą Myśliborską. Autobusy linii 516 będą skierowane na ulice Ordonówny i Światowida. Ulicą Światowida pojedzie też linia 518.

Uroczystości na Muranowskiej

W poniedziałek odbędą się z kolei uroczystości upamiętniające 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. W związku z wydarzeniem przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, od godz. 13.30 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie Muranowskiej pomiędzy Bonifraterską a Andersa.

Zamknięty odcinek będzie można objechać przez Świętojerską lub Słomińskiego. Autobusy linii 116 i 518 pojadą trasami objazdowymi. W kierunku Wilanowa i Dworca Centralnego autobusy będą skierowane na objazd ulicami: Dawidowskiego – Słomińskiego – Międzyparkową – Bonifraterską, a w kierunku Chomiczówki i Nowodworów ulicami Świętojerską i Andersa.

