Biegacze, filmowcy i Puchar Polski. Majówka z utrudnieniami

Majówkowe utrudnienia

Dwa sportowe wydarzenia - finał Pucharu Polski i Bieg Konstytucji 3 maja - spowodują w majówkę utrudnienia w ruchu. Zmian muszą spodziewać się też mieszkańcy Pragi Północ. Przez dwa dni na Stalowej pracować będzie ekipa filmowa.

"W majówkę, oprócz imprez miejskich i uroczystości o charakterze państwowym, w Warszawie odbędą się również duże wydarzenia sportowe" - ostrzega urząd miasta.

Mieszkańcy stolicy powinni też pamiętać, że w trakcie długiego weekendu komunikacja miejska kursuje inaczej niż zazwyczaj. O szczegółach informowaliśmy już w weekend.

Zamknięte ulice na Saskiej Kępie

Czwartek upłynie pod znakiem zmagań piłkarskich. O godzinie 16 na PGE Narodowym rozpocznie się finał Pucharu Polski. Zmierzą się w nim Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk.

Pierwsze utrudnienia pojawią się już na dwie godziny przed meczem. Między godziną 14 a 16 część obszaru Saskiej Kępy zostanie wyłączona z ruchu. Chodzi o teren ograniczony aleją Józefa Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim. Ograniczenie to nie będzie obowiązywało kierowców z identyfikatorami SK, które wydaje południowopraski urząd dzielnicy, a także taksówek, komunikacji miejskiej i jednośladów.

Kierowcy będą za to mogli korzystać z wiaduktu Saskiej i Brazylijskiej, by dojechać do alei Stanów Zjednoczonych.

Utrudnienia podczas finału Pucharu Polski fot. Urząd Miasta

Stalowa w obiektywie kamer

Jak zastrzegają urzędnicy, po zakończeniu meczu możliwe jest wyłączenie z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, na odcinku między rondami de Gaulle’a i Waszyngtona. Dojdzie do tego, jeśli duża grupa kibiców będzie chciała pieszo wracać do centrum. Wówczas tramwaje linii:oraz autobusy linii:zostaną skierowane na objazdy. Uruchomiona zostanie również zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Na Stalowej w majówkę planowane są prace ekipy filmowej. Już od 1 maja kierowcy muszą spodziewać się zmian związanych z parkowaniem. Na całej ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia w parkowaniu mają pojawić się także na Konopackiej, Inżynierskiej i Małej.

Zdjęcia na planie filmowym zaplanowane są na czwartek i piątek. Stalowa zostanie wówczas zamknięta na odcinku od Inżynierskiej do Konopackiej. Wyłączony z ruchu fragment jezdni będzie można objechać ulicami Ratuszową, 11 Listopada lub Wileńską.

Trasę zmienią tramwaje linii 23 - będą dojeżdżać wyłącznie do pętli Ratuszowa-ZOO. Z kolei autobusy ZM2 z Targowej będą skręcać w Wileńską. Na podstawową trasę wrócą ulicami Wileńską, Szwedzką i aleją Solidarności.

Osiem tysięcy biegaczy na ulicach

Już po raz 29. Odbędzie się Bieg Konstytucji 3 maja. Z pięciokilometrowym dystansem zmierzy się w tym roku około ośmiu tysięcy zawodników. Jak przypomina ratusz, to pierwsza impreza w sezonie zaliczana do tak zwanej Warszawskiej Triady Biegowej.

Utrudnienia rozpoczną się w piątek od godziny 6. Na początek organizatorzy wydarzenia zamkną Hoene-Wrońskiego, Górnośląską (pomiędzy ulicami J. Hoene-Wrońskiego i Rozbrat) i Rozbrat (od Książęcej). Nieodstępne będą także drogi dla rowerów wzdłuż Hopfera w parku Agrykola i wzdłuż Bobkowskiego w parku marszałka Rydza-Śmigłego. Będzie się to wiązało z przygotowaniem startu, mety oraz zaplecza biegu.

W tym czasie linii 108, 162 i 171, jadące w kierunkach Metra Wilanowska, EC Siekierki i Torwaru, z placu Trzech Krzyży pojadą trasą: Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Solec, a w przeciwnych kierunkach: Myśliwiecka – Piękna – Aleje Ujazdowskie.

Od około 10 będą zamykane ulice na trasie biegu. Zawodnicy wystartują punktualnie o 11. Start zlokalizowany będzie alei Hopfera w parku Agrykola. Stamtąd pobiegną Łazienkowską – Czerniakowską (jezdnią w kierunku Wilanowa) – Szwoleżerów – Agrykola – Alejami Ujazdowskimi (zamknięta będzie wschodnia część pl. Na Rozdrożu oraz obydwie jezdnie Alej do pl. Trzech Krzyży. Kierowcy będą mogli skręcić z al. Szucha i z Trasy Łazienkowskiej w prawo w kierunku Mokotowa lub w Koszykową).

Następnie biegacze skręcą w ulicę Matejki i dalej pobiegną ulicami: Wiejską – Piękną – Górnośląską – Myśliwiecką – J. Hoene-Wrońskiego – Rozbrat do mety zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z Szarą.

Imprezie będzie towarzyszył dziecięcy Bieg z Maskotką. Uczestnicy wystartują z parku Agrykola o 10.30 i pobiegną ulicami: Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Rozbrat.

Trasa 29. Biegu Konstytucji 3 Maja fot. Urząd Miasta

Na czas biegu, między 10 a 12.30, trasy zmienią autobusy linii: 105, 107, 108, 114, 116, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 171, 180, 185, 187, 195, 222, 400 i 503.

Jak zapowiadają urzędnicy, ruch powinien zostać przywrócony około godziny 13.

