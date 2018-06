Biało-czerwony dreamliner LOT-u już w Warszawie

Informacje

Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie TVN24

W czwartek przed godziną 10, na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował dreamliner PLL LOT pomalowany w biało-czerwone barwy upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Trzy samoloty F-16 asystowały maszynie od momentu jej wlotu w polską przestrzeń powietrzną.

Na kilkanaście minut przed lądowaniem dreamlinera polskie F-16 odleciały. Tuż przed lądowaniem samolot wykonał, tzw. low pass, czyli niski przelot nad pasem startowym, a następnie poleciał nad stolicą. Na lotnisku maszynę powitał tradycyjny salut wodny, który wykonuje lotniskowa straż pożarna witając nowe samoloty.

Narodowe barwy

Maszyna to jeden z dwóch samolotów, które PLL LOT zamówił w Stanach Zjednoczonych, pomalowanych w okolicznościowe biało-czerwone barwy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Boeing 787-9 Dreamliner prosto z fabryki w Everett udał się w trwający ok. 10 godz. rejs do Warszawy. Oprócz dreamlinera LOT w Everett zamówił biało-czerwonego Boeinga 737 MAX 8, który ma przylecieć do Warszawy w piątek, 29 czerwca. Samolot ten może zabrać na pokład 186 podróżnych. Na obu maszynach namalowana jest powiewająca polska flaga, a na przednich drzwiach znajduje się obrys granic Polski. Dodatkowo, po jednej stronie kadłuba widnieje napis "Dumni z Niepodległości Polski", a po drugiej "Proud of Poland’s Independence".

Jak mówił wczoraj prezes LOT Rafał Milczarski, po raz pierwszy w historii LOT-u samoloty są pomalowane w biało-czerwone barwy. Tak pomalowane będą latały przez całą swą służbę w LOT, a więc co najmniej przez kilka-kilkanaście lat. Milczarski pytany o koszty okolicznościowego malowania, powiedział, że są one nieznacznie wyższe od standardowego.

Ruszy w rejsy

Zgodnie z planem, oba samoloty jeszcze w tym miesiącu mają zabrać pierwszych pasażerów w rejsy. Dreamliner będzie latał na trasach dalekodystansowych LOT-u do Ameryki Północnej i Azji. Natomiast B737 MAX 8 będzie obsługiwał połączenia europejskie. Biało-czerwony dreamliner jest trzecim z siedmiu zamówionych samolotów w większej wersji. Maszyna zabiera na pokład 294 pasażerów (o 42 więcej niż mniejsza wersja 787-8). B787-9 ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od mniejszej wersji.

1/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 2/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 3/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 4/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 5/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 6/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 7/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP 8/8 Biało-czerwony dreamliner wylądował w Warszawie fot. Jakub Kamiński / PAP















>> CZYTAJ TAKŻE NA TVN24BIS.PL <<

msz