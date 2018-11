Biało-czerwone kotyliony na placu Unii Lubelskiej. Każdy może wziąć

Informacje

Kotyliony przy placu Unii Lubelskiej Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Zabytkowy słup ogłoszeniowy przy placu Unii Lubelskiej zamienił się w słup niepodległościowy. Zamiast reklam mieszkańcy znajdą na nim biało-czerwone kotyliony, które można odczepić i zabrać ze sobą.

Kotyliony znalazły się w tym miejscu nieprzypadkowo. "Słup ogłoszeniowy w formie walca nakrytego kopułką z szerokim okapem, zakończoną kulą ze skierowanymi w różne strony różnej wielkości trąbkami - jest najstarszym i jednocześnie jedynym takim w Warszawie. Stoi w tym samym miejscu od końca XIX wieku, tak więc można powiedzieć z dużą pewnością, że w 1918 roku były do niego przyklejane najróżniejsze obwieszczenia związane z odradzeniem się Rzeczypospolite" - wyjaśniają stołeczni urzędnicy.

W związku z przygotowaniami do święta niepodległości w piątek słup został ozdobiony biało-czerwonym plakatem z wizerunkiem Kolumny Zygmunta. Kotyliony trzymają się go, dzięki magnesom. Każdy może je ściągnąć i przyczepić do kurtki czy płaszcza.

Z ostatniej chwili! 😍 Na pl. Unii Lubelskiej stanął wyjątkowy, niepodległościowy słup. 🇵🇱 Czekają tu na Was biało-czerwone kotyliony. Przypinajcie i świętujcie wraz z nami w #StolicaWolności! 💯💯💯 #Warexpo

fot. E. Lach pic.twitter.com/7Ir10wv8TP — Warszawa (@warszawa) 9 listopada 2018

Ratusz przygotował trzy tysiące takich ozdób, miały być uzupełniane na bieżąco. Gdy w sobotę w okolicy pojawił się nasz reporter, na słupie pozostało ich już niewiele. Ci, którzy chcieli po nie sięgnąć musieli wysoko wyciągnąć ręce lub wspiąć się ku górze. - Przygotowane przez nas kotyliony rozeszły się w 24 godziny. Mamy jeszcze kilkaset sztuk, będziemy je dowieszać - przekazała nam rzeczniczka ratusza Agnieszka Kłąb.

