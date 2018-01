Bezpłatna sterylizacja zwierząt tylko z Kartą Warszawiaka

Informacje

Bezpłatne zabiegi na nowych zasadach fot. Shutterstock

Prawie dwa razy więcej środków przeznaczyły w tym roku władze miasta na bezpłatną sterylizację i kastrację. Planują też wprowadzić dodatkowe obostrzenia - zwierzak będzie mógł skorzystać z zabiegu na koszt miasta tylko wtedy, kiedy jego właściciel płaci podatek w Warszawie.



Z 280 tysięcy do 500 tysięcy złotych podniesiono kwotę przeznaczoną na sterylizację i kastrację. Pieniądze zostały już "zaklepane" przez radnych przy okazji uchwalania budżetu na 2018 rok. To rekordowa kwota.



- Bezpłatne zabiegi cieszą się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców, co bardzo nas cieszy i stąd większa kwota na ich realizację - mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Dodaje, że w najbliższych dniach miasto ma zamiar ogłosić przetarg na wykonywanie zabiegów, którego wyniki planowane są "mniej więcej w marcu".

Tylko dla warszawskich podatników

Nowe narzędzia dla weterynarzy

Ale nie tylko kwota się zmienia. Władze miasta chcą, aby od tego roku z zabiegów mogły korzystać wyłącznie te zwierzęta, których właściciele płacą podatki w Warszawie i posiadają aktualną Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. - Chcemy mieć pewność, że zadania, które są finansowane z podatków mieszkańców Warszawy trafiają potem właśnie do nich - stwierdza Milczarczyk.Nowe zasady zapisano w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok, nad którym radni będą głosować na najbliższej sesji 11 stycznia.O połączeniu sterylizacji i kastracji z posiadaniem Karty Warszawiaka mówiła już kilka miesięcy temu jedna z radnych Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Zwracała uwagę na problem przywożenia zwierząt przez właścicieli spoza Warszawy do tutejszych przychodni tylko po to, aby przeprowadzić zabieg (za który prywatnie trzeba zapłacić kilkaset złotych) za darmo.

Weterynarze do tej pory nie mieli narzędzi weryfikacji tego, gdzie dana osoba płaci podatki. Przed zabiegiem sprawdzane były wprawdzie dokumenty właściciela, ale niejednokrotnie adres zameldowania nie jest przecież adresem zamieszkania. Wystarczyło więc zadeklarować, że mieszka się w Warszawie, aby mieć możliwość bezpłatnego wysterylizowania swojego czworonoga. Przez co w niektórych przychodniach miejsca na darmowe zabiegi wyczerpały się w ciągu kilku dni.



"Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jest celem nadrzędnym i nie uznaje granic na mapie, ale dzisiaj sterylizacja zwierząt spoza miasta odbywa się kosztem właścicieli czworonogów, którzy mieszkają i płacą podatki w Warszawie. Dla ich podopiecznych nie ma już bowiem miejsca na zabiegi" - pisała w interpelacji radna Gajewska. Teraz to się zmieni.

Zabieg sterylizacji i kastracji polega na chirurgicznym usunięciu (w pełnej narkozie) gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Koszt zabiegu obejmuje wizytę kontrolną przed zabiegiem, wykonanie samego zabiegu w narkozie, zapewnienie psu lub kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia, a także wizytę kontrolną i zdjęcie szwów po zabiegu. Prywatnie koszt takiego zabiegu waha się od około 400 do 600 złotych.

