Pałac Saski fot. nac

Nie ma odzewu ze strony władz Warszawy w sprawie Pałacu Saskiego, dlatego będziemy odbudowywali pałac bez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Liczę jednak, że Trzaskowski się zreflektuje. Jestem gotów do rozmów - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wiceprezydent Warszawy: - Według mojej wiedzy na 27 lutego zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Karczewskim.

Karczewski był pytany na środowym briefingu, na jakim etapie są rozmowy z warszawskim ratuszem w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego. - Na żadnym - odpowiedział.

"Jesteśmy zdeterminowani"

Jak mówił, dokładnie dwa miesiące temu wysłał pismo do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Jego sekretariat również dzwonił do ratusza.

- Bez odzewu, nie ma żadnej reakcji, będziemy robili w takim razie odbudowę bez pana prezydenta Trzaskowskiego - stwierdził Karczewski. - Jesteśmy bardzo zdeterminowani, dlatego że to jest piękne miejsce, piękny budynek, pięknie komponujący się w Plac Piłsudskiego, spinający Plac Piłsudskiego - precyzuje.

Marszałek zaznaczył też, że liczy, iż "jednak prezydent Rafał Trzaskowski zreflektuje się". - Zadzwoni do naszego gabinetu, albo jego współpracownicy, i umówimy się. Ja jestem gotowy do rozmów - podsumował marszałek Senatu.

"Jesteśmy gotowi do rozmów"

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy stołeczny ratusz. Wiceprezydent Michał Olszewski stwierdził, że władze przygotowane są do negocjacji w sprawie pałacu.

- Prezydent jest gotowy do rozmowy na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Według mojej wiedzy na 27 lutego zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Karczewskim dotyczące tej sprawy - informuje Olszewski.

- W kwestii własności terenu, ktoś zadecydował historycznie i mam nadzieję, że nie będziemy działać wbrew tej decyzji. W 1926 roku podarowano go miastu bardzo symbolicznie i nie wyobrażam sobie sytuacji, że ten teren jest siłą zabierany mieszkańcom Warszawy - stwierdza.

Jak dodaje, jest to dyskusyjny projekt, wobec którego urzędnicy mają własne przemyślenia. - Nie jest tak, że podchodzimy do tego bez emocji. Potrzebowaliśmy czasu, przeprowadziliśmy szereg analiz pod kątem własnościowym i pozbieraliśmy wszystkie potrzebne materiały. Pan prezydent upoważnił mnie do prowadzenia tej sprawy. Jesteśmy gotowi do rozmów - kończy.

Pałac Saski nową siedzibą Senatu?

11 listopada 2018 roku podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.



W grudniu ubiegłego roku Karczewski poinformował, że podczas posiedzenia Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przedstawił plan odbudowy Pałacu Saskiego. Zapowiedział przy tym, że część pałacu ma zostać przeznaczona na nową siedzibę Senatu.

W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy zadeklarował, że jak tylko marszałek Senatu ustali dokładną datę spotkania w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego, wówczas weźmie w nim udział. Trzaskowski przeprosił, że do tej pory nie odpowiedział na zaproszenie marszałka w tej sprawie.

Marszałek Senatu informował pod koniec stycznia, że w końcowej fazie są prace nad tak zwaną specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. W Pałacu miałaby się mieścić między innymi nowa siedziba Senatu.

Prezydent Andrzej Duda w 100 podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego:

