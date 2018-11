Będzie wiceprezydentem, rezygnuje z komisji

Informacje

Paweł Rabiej zrezygnuje z prac w komisji weryfikacyjnej

Przyszły wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej będzie odpowiadał za kwestie reprywatyzacyjne jako wiceprezydent miasta. Z tego powodu zamierza zrezygnować z prac w komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.

Zaprzysiężony w czwartek na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w piątek przedstawi grono swych najbliższych współpracowników, w tym kandydatów na swych zastępców w ratuszu. Zgodnie z przedwyborczą umową pomiędzy Platformą Obywatelską i Nowoczesną w stolicy, jednym z nich zostanie Paweł Rabiej. W ratuszu odpowiadać będzie za reprywatyzację, zastępując odpowiedzialnego dotąd za te kwestie wiceprezydenta Witolda Pahla.

- O tym rozmawialiśmy z prezydentem-elektem. Myślę, że to będzie jeden z obszarów, którym się będę zajmował w ratuszu - powiedział Paweł Rabiej jeszcze przed zaprzysiężeniem Trzaskowskiego na czwartkowej sesji Rady Miasta.

Zrezygnuje z komisji

Paweł Rabiej przyznał, że w związku z objęciem nowej funkcji będzie musiał zrezygnować z zasiadania w komisji weryfikacyjnej do spraw stołecznej reprywatyzacji. Dodał, że jest to konieczne w sytuacji, kiedy będzie odpowiadał za te zagadnienia jako wiceprezydent miasta. - W mieście będziemy mieli dosyć dużo narzędzi, żeby prostować te zakręcone ścieżki reprywatyzacji tak, jak się zresztą to działo w ostatnich latach, bo prezydent Pahl starał się też to robić w miarę tych możliwości prawnych, które miasto posiada - zaznaczył przyszły wiceprezydent stolicy.

Rabiej zapowiedział ponadto, że w najbliższym czasie zamierza porozmawiać z szefem komisji weryfikacyjnej, wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim na temat przyszłości komisji. - Jest pytanie, jak planowana jest dalsza działalność komisji - zaznaczył Rabiej.

