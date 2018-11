Informacje

1/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 2/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 3/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 4/4 Wizualizacje skweru fot. materiały prasowe







"Skwer Aktywności Miejskiej przy ulicy Marszałkowskiej" – pod tym hasłem kryje się przetarg na stworzenie przestrzeni sportowej dla młodszych i starszych.

Strefy aktywności

Zaplanowano, że będzie miała kilka stref. - Będzie ścianka do wspinaczki, altanka, pod którą będzie można pograć w planszówki. Będą też małe, okrągłe boiska do gry w piłkę, miejsce dla siatkarzy, czy fanów badmintona, ale także stoły do ping-ponga oraz miejsce do jazdy na rowerach i deskorolkach - wylicza Mariusz Burkacki, rzecznik Zarządu Zieleni.

Całość ma być dostępna dla niepełnosprawnych. Firmy, które chcą podjąć się budowy, mogą zgłaszać się do ratusza do 12 grudnia. Urzędnicy zakładają, że inwestycja zostanie ukończona do 31 lipca przyszłego roku.

Skwer powstanie na placu Defilad, tuż obok skrzyżowania Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.

- Traktujemy to jako tymczasową lokalizację, nie na zawsze. Docelowo chcielibyśmy, żeby skwer aktywności miejskiej znalazł się w pawilonie Emilia (jest planowany trochę dalej – na wysokości Pałacu Młodzieży przy parku Świętokrzyskim – red.) – wyjaśnia Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni.

TU MA POWSTAĆ SKWER:









Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl

Miał być przy Zielnej

Warto zaznaczyć, że ta "tymczasowa" lokalizacja nie jest tą, o której pierwotnie mówiono. Już w 2010 roku pisaliśmy o pomyśle na taką przestrzeń. Wtedy jako lokalizację wskazywano miejsce po dawnych pawilonach u zbiegu ulic Zielnej, Królewskiej i Marszałkowskiej. Młodzi architekci mówili wówczas o strefie tańca, kinie plenerowym czy miejsce dla deskorolkarzy. Zabrakło jednak finansowania.

Tym pomysłem częściowo zainspirował się Grzegorz Walkiewicz (były radny Śródmieścia, aktywista z organizacji Warszawa Obywatelska, a obecnie radny dzielnicy Praga Północ). Zaproponował przy Zielnej skwer aktywności i zgłosił go do budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Pomysł został wybrany przez mieszkańców do realizacji, ale nie udało się go stworzyć przy Zielnej między innymi przez roszczenia do działki.

Miejski Zarząd Zieleni skorzystał z tego pomysłu i chce go zrealizować właśnie na placu Defilad.

CZYTAJ TEŻ O PROBLEMACH Z SZABER BOWL POD MOSTEM PONIATOWSKIEGO:





ran