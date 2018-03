Informacje



Porozumienie w sprawie współpracy i współfinansowania budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie podpisali we wtorek prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski. Pomnik ma stanąć u zbiegu Alej Ujazdowskich i ulicy Agrykola.



Wtorkowe porozumienie to kontynuacja ubiegłorocznych ustaleń przedstawicieli samorządów Świętochłowic i Warszawy. W ich następstwie niektóre przyłączające się do inicjatywy górnośląskie miasta, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), zadeklarowały finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Część górnośląskich organizacji, m.in. Ruch Autonomii Śląska, dystansuje się od tego projektu.

O podpisaniu porozumienia poinformował magistrat Świętochłowic, gdzie m.in. działa Muzeum Powstań Śląskich. Dokument podpisano w Warszawie w miejscu, gdzie ma stanąć pomnik, w 97. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku (polską akcją plebiscytową kierował wówczas Korfanty).

"Zawsze bronił polskości Śląska"

"Pamięć o nim i najwyższy szacunek dla jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w stolicy Polski, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać jego działalność, dzięki której cześć Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Polsce" - brzmi fragment porozumienia. "Przypomnienie jego postaci jak najszerszemu gronu – poprzez postawienie pomnika w stolicy – będzie wyrazem szacunku dla tego wielkiego człowieka, który do dzisiaj pozostaje i godnym autorytetem, i godnym naśladowania wzorem" - uznano w dalszej jego części.



- Wojciech Korfanty był wielkim Ślązakiem i Polakiem, człowiekiem nieugiętym, który zawsze bronił polskości Śląska. Zasługuje, aby poprzez budowę pomnika w stolicy naszego kraju docenić jego postawę i działalność - powiedziała podczas uroczystości Gronkiewicz-Waltz.



- Chcemy, aby wiedza na temat historii powstań śląskich, plebiscytu oraz Wojciecha Korfantego była również popularyzowana w stolicy Polski. Jestem przekonany, że pomnik oprócz wartości materialnej, będzie miał też wartość historyczną. Chcielibyśmy, aby Wojciech Korfanty stanął obok innych znakomitych Polaków jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Wincenty Witos. To miejsce, tutaj w Warszawie mu się należy - ocenił Kostempski.

Radni zdecydowali o lokalizacji

Budowę w stolicy pomnika poświęconego Korfantemu od lat postuluje duża część górnośląskich środowisk. W 2013 r. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty powołania członkom Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Wśród nich znalazła się m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.



W listopadzie 2014 r. Rada Warszawy przyjęła projekt uchwały ws. wzniesienia pomnika Korfantego, następnie akceptując jego lokalizację u zbiegu Alej Ujazdowskich i Agrykoli.

PAP/md/b