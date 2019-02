Informacje

Smog w Warszawie fot. Shutterstock



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział przetarg na trzy nowe stacje pomiaru parametrów powietrza.

W środę w Warszawie odbywa się II Kongres Czystego Powietrza, organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Mazowiecką Agencję Energetyczną.

Przed kongresem odbył się briefing prasowy z udziałem między innymi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i marszałka województwa Adama Struzika.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że problem smogu jest jednym z ważniejszych w Polsce. - Będziemy chcieli zapewnić pewną synergię z działaniami województwa - deklarował. Dodał, że w kampanii przed wyborami samorządowymi "mówił jasno", iż czyste powietrze to jeden z priorytetów jego prezydentury i dlatego powołał biuro, które będzie się zajmowało jakością powietrza.

W trzech lokalizacjach

- Jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy informacji, w jaki sposób jesteśmy zatruwani, i dlatego tak ważny jest system monitorowania, który w Warszawie będziemy rozwijać - wskazał Trzaskowski. Zapowiedział, że niedługo będzie ogłoszony przetarg na trzy nowe stacje pomiaru parametrów powietrza.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Dominikę Wiśniewską z wydziału prasowego ratusza, nowe stacje powstaną na Grochowskiej na Pradze Południe, Filtrowej na Ochocie i w Pruszkowie. - To będą bardzo specjalistyczne stacje zgodne z wymogami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - wyjaśnia Wiśniewska.

Termin ich montażu jest uzależniony od rozstrzygnięcia przetargu.

Priorytet: likwidacja kopciuchów

Wiśniewska wskazuje, że ratusz zaplanował również montaż 140 stacji pomiaru powietrza mniej zaawansowanych technologicznie.

- 98 z nich będzie zainstalowane w Warszawie, a pozostałe 38 na terenie aglomeracji warszawskiej w ościennych gminach. Te mierniki będą badały ilość pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, czyli głównych składników smogu - precyzuje.

Inwestycja będzie wykonana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Nasze działania są wielopłaszczyznowe. Najważniejsza jest jednak likwidacja kopciuchów. Będziemy też wprowadzać tabor niskoemisyjny, jak najwięcej zieleni i zadaniowanie straży miejskiej. By lepiej kontrolować i mieć możliwość potwierdzania zgłoszeń, będziemy używali dronów, by walczyć z trucicielami, ale główną osią programu jest likwidacja kopciuchów - mówił Trzaskowski.

100 milionów na wymianę pieców

Marszałek Struzik podkreślił, że wiele z listy najbardziej zanieczyszczonych miast świata znajduje się w Europie, z czego aż 36 w Polsce - w tym Otwock i Piastów w województwie mazowieckim. Zdaniem marszałka trzeba więc konsekwentnie budować "interdyscyplinarny front walki" o czyste powietrze.

Struzik poinformował również, że we wtorek zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przeznaczeniu 100 milionów złotych głównie na wymianę pieców - To one są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczania powietrza - podkreślił.



- Wczoraj powołałem zespół do przygotowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027. Już dzisiaj trzeba rozpocząć pracę nad strategią wykorzystania środków europejskich. Ważnym celem będzie budowanie gospodarki efektywnej energetycznej i walka o czyste powietrze. Samorząd będzie aktywnie włączał się w tą walkę - zapewnił marszałek.

Przeczytaj też o czujnikach smogu przy budowie POW:

Podziel się: Bądź na bieżąco:









PAP/mp/b