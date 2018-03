Informacje

Miasto analizuje kilka ważnych ulic pod kątem wytyczenia buspasów. Na liście jest między innymi Puławska, Dolina Służewiecka i aleja Prymasa Tysiąclecia.



O informację w sprawie postępów prac nad rozszerzeniem sieci buspasów upomniała się w ratuszu radna Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. "Proszę o wskazanie, gdzie w najbliższym czasie pojawią się wydzielone pasy autobusowe" - napisała.

Sześć ulic do analizy

W odpowiedzi wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiadająca między innymi za transport i komunikację wskazała, że miasto planuje przeprowadzić analizy dla sześciu ulic.





Na czas inwestycji...

Mowa o- na odcinku od Filtrowej do placu Zawiszy;- od Puławskiej do Sobieskiego;- od Grójeckiej do ronda Zesłańców Syberyjskich i- od planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy do alei Wilanowskiej. W tym ostatnim przypadku - jak nadmienia Kaznowska - analiza będzie przeprowadzona dopiero po zakończeniu budowy POW.Ostatnie dwie brane pod uwagę przez miasto lokalizacje to:- na odcinku od alei Rodowicza "Anody" do alei Wilanowskiej oraz- między Wolską a rondem Zesłańców Syberyjskich."Wyniki przeprowadzonych analiz będą podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu pasów autobusowych" - informuje wiceprezydent.

Kaznowska przypomina też, że wkrótce w Warszawie rozpocznie się realizacja kilku dużych infrastrukturalnych inwestycji, w tym budowa tramwaju na Wilanów czy kolejnych odcinków drugiej linii metra.



"W związku z tym, obecnie na zlecenie Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym opracowywane są projekty zmian organizacji ruchu, biorące pod uwagę uprzywilejowanie transportu publicznego (w tym pasy autobusowe) na czas trwania wspomnianych inwestycji" - pisze wiceprezydent.

... ale nie na mostach

To nie pierwszy raz, kiedy radni PO kierują do wiceprezydent Kaznowskiej pytania o nowe buspasy.

Miesiąc temu podobny apel wystosował Michał Bitner. "Zwrócili się do mnie mieszkańcy w sprawie organizacji nowych buspasów, tj. pasów drogowych przeznaczonych wyłącznie dla transportu zbiorowego. Mieszkańcy proponują utworzenie buspasów w ulicy Puławskiej od granic miasta do metra Wilanowska oraz na całej długości mostów: im. Grota-Roweckiego i Gdańskiego" - pisał radny w swojej interpelacji.



W kontekście Puławskiej Kaznowska powtórzyła informację o konieczności i planach przeprowadzenia analiz. Rozwiała jednak wątpliwości co do wytyczenia pasów autobusowych na mostach. Przypomniała, że most Grota-Roweckiego jest w zarządzie GDDKiA i z tego powodu wytyczenie buspasa w tym miejscu nie jest planowane. Z kolei na moście Gdańskim "występuje małe natężenie linii autobusowych", a główny ciężar komunikacji miejskiej biorą na siebie tramwaje "o stosunkowo wysokiej częstotliwości kursowania".

Ostatnio informowaliśmy także o tym, że z buspasów będą mogli korzystać motocykliści (na razie testowo):

