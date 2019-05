Będą kłaść nawierzchnię na Marynarskiej i Beethovena

Informacje

Weekend upłynie pod znakiem remontów drogowych na Mokotowie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Marynarskiej i przy skrzyżowaniu Beethovena z Bobrowiecką.

Drogowcy będą w weekend układać ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni Marynarskiej (w kierunku Żwirki i Wigury). Z ruchu wyłączony będzie odcinek między Wołoską a węzłem z trasą S79.

Utrudnienia rozpoczną się w piątek około godziny 23.

Jak zapowiadają urzędnicy, ruch na tym odcinku będzie odbywał się jezdnią południową. W stronę Rzymowskiego będą dostępne dwa pasy, natomiast w kierunku Żwirki i Wigury kierowcy będą mogli poruszać się jednym pasem.

Połączenie z Marynarską straci ulica Postępu - od strony Domaniewskiej. Ominąć to miejsce będzie można jadąc Wołoską i Domaniewską. Kierowcy wyjeżdżający w Marynarską z Postępu (od strony Cybernetyki) będą z kolei musieli skręcić w prawo lub lewo.

Prace związane z położeniem nowej nawierzchni powinny zakończyć się w niedzielę około 22. Jezdnia na remontowanym odcinku zostanie częściowo przywrócona do ruchu. Drogowcy zamierzają jeszcze zamontować bariery w pasie dzielącym jezdnie. Jak czytamy na stronie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, utrudnienia będą miały charakter etapowy.

"Do 21 maja obejmą odcinek od ronda Unii Europejskiej do ulicy Postępu, a następnie - od 22 do 28 maja - odcinek od Postępu do węzła z trasą S79" - zapowiada ZMID.

Z ruchu wyłączony zostanie lewy pas ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji pozostałe dwa, ponieważ przywrócony zostanie prawy pas, który obecnie jest zamknięty z powodu budowy ścieku przykrawężnikowego, regulacji studzienek kanalizacyjnych i montażu ekranów akustycznych.

Utrudnienia na Beethovena

W piątek wieczorem, około godziny 22, drogowcy zamkną skrzyżowanie Beethovena i Bobrowieckiej. Ruch zostanie tam przywrócony w poniedziałek około godziny 4.

W tym czasie toczyły się będą prace związane z położeniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu. Jak informuje urząd miasta, trwa przebudowa ulicy Beethovena. Jej realizatorem jest inwestor pobliskich budynków.

By ominąć zamknięte skrzyżowanie, należy pojechać ulicą Sobieskiego do Idzikowskiego. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 119, jadące w kierunku Wiśniowej Góry. Pojadą prosto ulicą Chełmską i dalej Czerniakowską. W przeciwnym kierunku będą kursowały aleją Witosa i ulicą Sobieskiego. Natomiast trasa autobusów linii 107 zostanie skrócona do przystanku Chełmska.

