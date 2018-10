Informacje

Dwa nowe publiczne parkingi zapowiadają stołeczni drogowcy. Pierwszy ma powstać na Ochocie - przy Alejach Jerozolimskich, drugi - przy Andersa. Mają być włączone do strefy płatnego parkowania.

Pierwsza lokalizacja to teren wzdłuż Alej Jerozolimskich - między ulicą Spiską a placem Zawiszy. Parking w tym miejscu już jest, ale do tej pory korzystali z niego jedynie pracownicy pobliskich biurowców. Przez to w ciągu dnia był zapełniony, ale wieczorami i nocami stał pusty.

Mieszkańcy apelowali o parking

Dlatego mieszkańcy apelowali do drogowców, by przestali dzierżawić parking prywatnym firmom, a otworzyli go dla mieszkańców. Temat przybrał na sile przy okazji niedawnych konsultacji społecznych w sprawie budowy podziemnego parkingu pod boiskiem szkolnym na Spiskiej.

"Mieszkańcy sugerowali, że lepszym rozwiązaniem niż garaż jest właśnie wykorzystanie na cele parkingowe terenów wzdłuż Alej Jerozolimskich" - informuje ZDM.

Parking na Andersa

Drugi parking ma powstać po wschodniej stronie ulicy Andersa - między Świętojerską a Stawki.

"Jest to dawna rezerwa pod poszerzenie ulicy Andersa, jednak obecnie taka inwestycja nie jest planowana" - podają drogowcy. W związku z tym, funkcjonujące tam przez lata tymczasowe parkingi grodzone mają być zastąpione ogólnodostępnym parkingiem z wjazdem w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości budynku Andersa 14.

Jak informują urzędnicy, Rada Warszawy przyznała już pierwsze środki na ten cel, wobec tego drogowcy przystępują do prac. "Przed ogłoszeniem przetargu, wspólnie z Zarządem Zieleni oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego wypracujemy wytyczne dotyczące zagospodarowania przyszłego parkingu - tak aby był on przyjazny dla mieszkańców, estetyczny i zielony" - informują.

Według planów, każdy parking ma pomieścić około sto miejsc postojowych. Obie lokalizacje będą włączone do strefy płatnego parkowania i będą ogólnodostępne.

