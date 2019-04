Informacje

Bawili się "bronią" na dachu budynku fot. straż miejska

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o chłopcach bawiących się bronią na dachu budynku na Bemowie. Okazało się, że były to repliki.



8 kwietnia około południa strażnicy przyjęli zawiadomienie o nietypowej sytuacji na dachu byłego hotelu Legia przy ulicy Waldorffa. "Zgłoszenie brzmiało groźnie" - podają na swojej stronie internetowej. I dodają, że dotyczyło młodzieży biegającej z bronią.

Strażnicy miejscy pojechali na miejsce.

Na plastikowe kulki

"Stwierdzili, że na dachu zdewastowanej ruiny nikogo nie ma, rozpoczęli kontrolę otoczenia budynku. W okolicznych zaroślach zlokalizowali grupę dwunastolatków, którzy bawili się dwoma - na szczęście… replikami broni" - podają strażnicy miejscy.

Relacjonują, że pistolet i karabin wyglądały bardzo realistycznie, ale były na plastikowe kulki. "Broń" należała do jednego z chłopców, który otrzymał ją w prezencie i chciał pochwalić się przed kolegami.

Strażnicy powiadomili rodziców nastolatka, ale według relacji funkcjonariuszy nie mogli oni przyjechać do dziecka. Chłopiec został odwieziony do domu radiowozem, by "nie wzbudzić niepotrzebnej sensacji w komunikacji miejskiej".

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o napadzie na sklep:

Policja poszukuje podejrzewanego mężczyzny ksp

em/ran