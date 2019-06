Informacje

- To program, z którego możemy być dumni, ponieważ na tak dużą skalę przygotowania atrakcji dla warszawskich dzieci i młodzieży, nie ma żadne inne miasto w Polsce - mówiła o "Lecie w mieście" Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.





Miejski program obejmuje zróżnicowane atrakcje. Oprócz zajęć sportowo–rekreacyjnych, edukacyjnych, plastycznych czy muzycznych, organizowane są również wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy zajęcia na pływalniach. Zajęcia będą się odbywać w szkołach, w obiektach sportowych, domach kultury, klubach i innych placówkach. Wszystkie są bezpłatne.

"Wsłuchujemy się w głosy dzieci"

- Warszawa zdecydowała, że chce realizować atrakcje, które podczas wakacji wypełnią dzieciom czas i będzie to czas spędzony aktywnie w mieście, jeżeli dzieci nie będą wyjeżdżały. Wsłuchujemy się w głosy dzieci i młodzieży, na jakie elementy zwrócić jeszcze dodatkową uwagę. Zapraszamy nowe instytucje do współpracy. Dołączyły do nas Zamek Królewski i Muzeum Narodowe. Lista jest coraz dłuższa - mówiła podczas konferencji Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W spisie są także: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Miejski Ogród Zoologiczny, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Muzeum Fryderyka Chopina, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Legia Warszawa i wiele innych.

- Tradycyjnie już, każdy będzie znajdzie coś dla siebie. Od obiektów i programów stricte edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, poprzez programy sportowe - zachęcała Kaznowska. - Kładziemy bardzo duży nacisk, na to, aby dzieci, które bardzo wiele czasu przez te 10 miesięcy spędzają w szkole, głównie siedząc, ucząc się w domu, w okresie wakacyjnym mogły korzystać z obiektów sportowych - opowiadała.

I dodała, że obiekty otwierane są o godzinie 7.00 bądź 8.00 (w zależności od typu placówki), a zamykane o 16 albo 17. - Wszystkie zajęcia, które organizujemy przez okres wakacji są nieodpłatne. W tym roku przygotowaliśmy rekordową liczbę wejść: 60 tysięcy - podsumowała wiceprezydent stolicy.

"Oferta jest niezwykle szeroka"

- W tym roku w domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, bibliotekach przygotowano 900 propozycji zajęć specjalistycznych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla dzieci i młodzieży, które będą chciały indywidualnie z tej oferty skorzystać. Również organizacje pozarządowe włączyły się w przygotowanie oferty dla dzieci starszych i mamy Letnią szkołę fizyki, Pracownię młodego inżyniera, Powrót na księżyc i Pies w wielkim mieście - mówiła z kolei radna Dorota Łoboda przewodnicząca komisji edukacji.

Jak zauważyła, dzięki uchwale rady miasta dzieci korzystające z wakacyjnych zajęć w ramach "Lata w mieście", będą miały zapewnione darmowe przejazdy komunikacją miejską. Natomiast dzieci z niepełnosprawnościami będą miały zapewniony transport, którym bezpiecznie dojadą na zajęcia przygotowane przez Warszawę.

Obowiązuje tylko opłata za dwa posiłki: siedem złotych.

"Uczymy bezpiecznych zachowań"

- "Lato w mieście" zaczynamy piknikiem 26 czerwca od godziny 12. Zapraszamy dzieci, młodzież, wszystkie służby mundurowe: policję, straż miejską, straż pożarną, Inspekcję Transportu Drogowego, ale również takie podmioty jak Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Miejskie Zakłady Autobusowe czy Tramwaje Warszawskie. Wszystkie te podmioty będą pokazywały swój specjalistyczny sprzęt, ale w kontekście bezpieczeństwa - zachęcała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w urzędzie miasta.

Program trwa od 24 czerwca do 30 sierpnia. Zapisy prowadzone są na stronie: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

