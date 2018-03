Basen na Inflanckiej znów otwarty. W niedzielę bilety za złotówkę

Informacje

Wyremontowany basen, nowoczesna stacja uzdatniania wody, nowy system wentylacji, a także nowe atrakcje wodne - to efekt modernizacji pływalni w ośrodku "Inflancka". Obiekt jest już dostępny dla mieszkańców stolicy.

W uroczystym otwarciu basenu udział wzięła między innymi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Po modernizacji

- Cieszę się, że stworzyliśmy dla mieszkańców kolejne miejsce rekreacji, w którym mogą nie tylko odpocząć i dobrze się bawić, ale również zadbać o swoją aktywność fizyczną. Co ważne, obiekt przy ulicy Inflanckiej, oprócz nowego atrakcyjnego basenu, zyskał również nowoczesne zaplecze techniczne, a to jeszcze nie koniec zmian. Trwa wybór wykonawcy kompleksu saun, który jeszcze w tym roku poszerzy ofertę ośrodka – mówiła Kaznowska.

Jak chwali się ratusz, pływalnia przy Inflanckiej zmieniła się nie do poznania. Jednym z najważniejszych elementów remontu była modernizacja stacji uzdatniania wody i wymiana starych filtrów. Dzięki temu uda się zachować prawidłowe parametry wody basenowej.

Na terenie pływalni pojawiło się także nowe oświetlenie, liny, słupki startowe, panele nawrotowe, drabinki oraz schody zejściowe, a obszar objęty inwestycją został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz możliwości pływania, mieszkańcy warszawy będą mogli skorzystać też z jacuzzi, oraz wodnego toru przeszkód i odnowionej zjeżdżalni. W ośrodku przy Inflanckiej, oprócz pływalni, znajduje się też 90 metrowa sala fitness, a także profesjonalna siłownia.

Dalszy etap zmian

Z okazji zakończenia modernizacji części basenowej na niedzielę 18 marca przygotowano specjalne atrakcje. Tego dnia 90-minutowy bilet wstępu będzie kosztował tylko symboliczną złotówkę, a na wszystkich chętnych czekają m.in: test umiejętności pływackich, rozmowa z ratownikiem i specjalny pokaz ratownictwa wodnego, a także gry i zabawy.

Jak zapowiada ratusz, to nie koniec zmian, bo w ośrodku powstaną nowe sauny: fińska, infrared, biosauna i łaźnia turecka.

Dodatkowo remont przejdą szatnie i pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku. Modernizacja obejmie wyposażenie natrysków w bicze i lodopady, pozwalające na nacieranie ciała lodem po kąpieli saunowej, a także montaż elektronicznego systemu obsługi klienta.

Zajęcia

W ośrodku przy "Inflanckiej" odbywają się już zajęcia dla różnych grup wiekowych. "Aktywna rodzina" to program skierowany do osób, które chcą pogłębić relacje rodzinne, "Aktywna mama" to zajęcia dla pań w ciąży, a także dla tych, które chcą wrócić do formy po porodzie. Z kolei "Aktywny senior" to prozdrowotne zajęcia w wodzie, na sali gimnastycznej, a także możliwość korzystania z siłowni dla osób w starszym wieku.

