W środę przy ulicy Kasprzaka na Woli została otwarta po modernizacji pływalnia Delfin. Była nieczynna od stycznia 2018 roku. To jedna z trzech pływalni w tej dzielnicy.

- Zakończone właśnie prace obejmowały wykonanie termomodernizacji, wymianę całego systemu wentylacji oraz okien, modernizację łazienek i pryszniców, gdzie zainstalowano zawory na fotokomórkę - powiedział podczas otwarcia obiektu burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Fitness, sauna, trybuny

W ośrodku są także sale fitness, sauna i trybuny dla kibiców. Jest tam także basen przeznaczony specjalnie dla dzieci.

- Dziecko może też tutaj popływać. Często na basenach są brodziki, na których dziecko nie nauczy się pływać, a tutaj może - skomentował Strzałkowski.

Na basenie będzie się odbywała między innymi nauka pływania dla klas drugich szkół podstawowych.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Powstały między innymi oddzielne wyjścia z szatni na nieckę dla osób poruszających się na wózkach, dostosowano toalety i prysznice, a włączniki światła są na odpowiednich wysokościach - wymienił dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wola Bartosz Kusior.

Chcą otwierać już o 5

Burmistrz Woli podkreślił, że budynek jest ekologiczny i energooszczędny. - Został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia związane z uzdatnianiem wody. Staramy się unikać technologii, które są szkodliwe dla środowiska. Odzyskujemy część energii. Pozwala nam to zredukować koszty funkcjonowania tego obiektu o blisko 20 procent, co w przeliczeniu na pieniądze to blisko 200 tysięcy miesięcznie mniej za utrzymanie tego obiektu - poinformował.

Jak dodał, inwestycja kosztowała niemal 11,5 miliona złotych, z czego ponad połowę pochłonęły urządzenia do uzdatniania wody i urządzenia wentylacyjne.

Według uczestniczącej w otwarciu pływalni wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej, rośnie zainteresowanie obiektami sportowymi w Warszawie, w tym właśnie pływalniami, dlatego władze Woli zastanawiają się, czy nie wydłużyć godzin pracy basenów już od 5 rano.

- Część klientów tak organizuje dzień, aby jeszcze przed pracą skorzystać z takich form aktywności. Chcemy się dostosować do potrzeb mieszkańców - zauważył Strzałkowski.

