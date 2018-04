Informacje

Były burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski (Platforma Obywatelska) domaga się od działacza ruchów miejskich i radnego Jana Śpiewaka przeprosin i 10 tysięcy złotych na cele społeczne. Chodzi o wypowiedzi Śpiewaka, w których zarzucał Bartelskiemu możliwy udział w "zorganizowanej grupie przestępczej".

W czwartek w warszawskim Sądzie Okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa cywilna z powództwa Bartelskiego przeciw Śpiewakowi. Kolejną zaplanowano na 16 kwietnia.

Ostre słowa Śpiewaka

Bartelskie chce przeprosin

Chodzi o wypowiedź Śpiewaka z lipca ubiegłego roku. Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, radny Śródmieścia Jan Śpiewak złożył wtedy zawiadomienie do prokuratury na Wojciecha Bartelskiego, burmistrza Śródmieścia w latach 2006-2014, a obecnie szefa Tramwajów Warszawskich. Zawiadomienie dotyczyło niedopełnienia obowiązków i narażenia miasta na ogromne straty finansowe w związku z reprywatyzacją działki przy ulicy Twardej 8/12, gdzie znajdowało się gimnazjum.Na konferencji poprzedzającej złożenie w prokuraturze dokumentów Śpiewak mówił, że w mieście prawdopodobnie mogła działać zorganizowana grupa przestępcza, która była powiązana z "handlarzem roszczeń" Maciejem M. i mecenasem Andrzejem M., którzy wówczas przebywali w areszcie, a przeciwko którym Prokuratura Regionalna we Wrocławiu pod koniec marca wysłała do sądu akt oskarżenia w związku z reprywatyzacją nieruchomości w centrum Warszawy.Śpiewak podkreślał wówczas, że zawiadomienia ws. niedopełnienia obowiązków, narażenia miasta na straty i możliwości istnienia zorganizowanej grupy przestępczej w Warszawie do prokuratury będą dotyczyć ówczesnego burmistrza Śródmieścia. W czwartek w warszawskim Sądzie Okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa cywilna z powództwa Bartelskiego przeciw Janowi Śpiewakowi.

W związku z wypowiedziami Śpiewaka Bartelski domaga się od radnego przeprosin i wpłaty 10 tys. zł na konto Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej za naruszenie jego dóbr osobistych. W tej samej sprawie Bartelski złożył również pozew karny przeciw Śpiewakowi.



Podczas czwartkowej rozprawy Bartelski podkreślał, że zarzut współpracy ze zorganizowaną grupą przestępczą jest największym, jaki można postawić politykowi i wykreśla go z życia publicznego. Powiedział, że wypowiedzi Śpiewaka "nie naruszyły jego wewnętrznego poczucia wartości", ale - jak dodał - "miał poczucie krzywdy".



Wypowiedzi Śpiewaka pod jego adresem Bartelski nazwał "skrajnie tendencyjnymi". Dodał, że ich celem było poniżenie go i "przekonanie opinii publicznej, że jest osobą zamieszaną w aferę reprywatyzacyjną". Dodał, że przez te słowa miał nieprzyjemności w życiu osobistym i zawodowym.



Były burmistrz zeznał, że w marcu 2013 r. rekomendował miastu przeniesienie gimnazjum przy Twardej ze względu na roszczenia do działki wniesione w imieniu Macieja M. przez mecenasa Andrzeja M. i potencjalne wysokie odszkodowanie dla miasta z tytułu bezumownego korzystania z działki.

"Istnieje wysokie prawdopodobieństwo"

Z kolei Śpiewak w swoich zeznaniach podkreślił, że decyzja Bartelskiego otworzyła drogę do reprywatyzacji. Dodał, że w marcu 2013 r. - kiedy Bartelski wydał rekomendację o przeniesieniu gimazjum - nie było przesłanek, aby przenieść szkołę, a wobec osób, które były zaangażowane w sprawę, zostały postawione przez prokuraturę we Wrocławiu zarzuty ws. reprywatyzacji.



Przyznał, że w samym zawiadomieniu ws. Bartelskiego nie pada sformułowanie "zorganizowana grupa przestępcza". Pytany, czemu zatem użył takiego sformułowania podczas konferencji prasowej, odpowiedział, że miał na myśli "grupę przestępczą w rozumieniu potocznym, czyli grupę osób, która ma zamiar popełnić przestępstwo".



- I tak właśnie mi się wydaje, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tak właśnie było, że pan Bartelski działał w porozumieniu z Andrzejem M. i Maciejem M. w celu zamknięcia gimnazjum i umożliwienie przejęcia całego gruntu w centrum miasta - podkreślił Śpiewak.



Dodał, że Bartelski w związku z przenosinami gimnazjum naraził na straty miasto i miał obowiązek powiadomić prokuraturę ws. domniemania naruszenia prawa ws. Twardej.



Śpiewak po wyjściu z sali w rozmowie z PAP proces z Bartelskim nazwał "atakiem PO na wolność słowa i aktywistów ujawniających kulisy afery reprywatyzacyjnej" oraz próbą zdyskredytowania go przed wyborami samorządowymi.

Komisja uchyliła decyzję ratusza

W lipcu komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje prezydent Warszawy o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej. Komisja stwierdziła rażące naruszenie interesu społecznego przez Hannę Gronkiewicz-Waltz i jej bierność. W związku z roszczeniami Macieja M., rada miasta przeniosła z Twardej gimnazjum - jeszcze przed przyznaniem mu w lipcu 2014 r. prawa użytkowania wieczystego do działek.



Obecnie działka przy Twardej została przekazana miastu. W lutym ratusz zapowiedział, że na Twardą zostanie przeniesie przedszkole i szkoła dla dzieci słabosłyszących, która obecnie mieści się przy Zakroczymskiej. W dawnym gimnazjum znajdzie się też m.in. internat.

