W Warszawie jest bezpiecznie, komunikacja działa dobrze, choć czasem się spóźnia. Pilne problemy do rozwiązania to funkcjonowanie służby zdrowia i korki. To niektóre wyniki z badania, które co pół roku przeprowadzane jest dla stołecznego ratusza.

Barometr Warszawski to narzędzie, z którego urzędnicy korzystają, by poznać opinie mieszkanek i mieszkańców o najważniejszych obszarach funkcjonowania stolicy. Przeprowadzane jest dwa razy w roku, w czerwcu i listopadzie.

Z ostatniego badania, które zostało przeprowadzone w ubiegłym roku wynika, że mieszkańcy stolicy chcą mieszkać w Warszawie. 84 procent respondentów nie chce przeprowadzki. To wzrost o dwa punkty procentowe względem badania przeprowadzonego w listopadzie 2017 roku.

Bezpieczniej

Bardzo wysoko jest oceniane bezpieczeństwo w stolicy. 90 procent respondentów ocenia je dobrze, a 91 procent czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku. Tutaj również zanotowano wzrost względem 2017 roki.

"Obie wartości są o kilka procent większe od danych z ostatniego badania Barometru. Duża w tym zasługa finansowania przez miasto działań stołecznej policji, takich jak patrole ponadnormatywne na ulicach, czy zakup nowoczesnego sprzętu i radiowozów, które pozwalają być policjantom bardziej skutecznymi" - komentują wyniki w komunikacie władze Warszawy.

Na wzrost poczucia bezpieczeństwa nie wpłynął między innymi protest policjantów, który trwał od lipca do listopada 2018 roku. Do protestujących dołączyli też funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej.

- Sytuacja jest dynamiczna, ale mówimy o bardzo poważnej liczbie policjantów na zwolnieniach. Nie wiem, czy nie nawet o jednej trzeciej stanu etatowego polskiej policji - mówił w listopadzie Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji. Strajk zakończył się podpisaniem porozumienia 8 listopada 2018 roku, tuż przed jednym z najtrudniejszych dni w roku dla stołecznej policji, czyli obchodami Święta Niepodległości.

Więcej kamer

Mieszkańcy wskazali w badaniu, że najbardziej na terenie stolicy obawiają się napadów, rozbojów i bójek (30 procent), agresji ze strony osób pijanych i narkomanów (28 procent) czy niebezpiecznie jeżdżących kierowców (25 procent).

Jednocześnie połowa badanych wskazała, że aby poprawić poziom bezpieczeństwa potrzeba zwiększyć liczbę patroli policji, a ponad jedna trzecia - że trzeba rozszerzyć monitoring.

W kwestii zagrożeń warszawiacy nie zmieniają zdania. Analizując tegoroczne i ubiegłoroczne wyniki widać, że obawy przed napadami czy agresją ze strony nietrzeźwych pozostają bez zmian.

Podobnie rzecz ma się ze strachem przed niebezpiecznie jeżdżącymi kierowcami. Być może zmieni to powołana pod koniec października przez komendanta stołecznego policji specgrupa "Speed". Jej cel to walka z przekraczaniem prędkości na warszawskich ulicach. Przez kilka pierwszych tygodni działalności zatrzymała blisko tysiąc kierowców łamiących przepisy. Czy zwiększona liczba zatrzymanych kierowców i wystawionych mandatów wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na warszawskich ulicach, przekonamy się w następnym badaniu.

Dodać trzeba, że 83 procent badanych dobrze ocenia działalność policji. Gorsze oceny ma straż miejska. Dobrze wypowiada się o jej pracy 66 procent pytanych. W porównaniu z badaniem z listopada 2017 roku nieznacznie lepsze oceny zyskały obie formacje: zarówno policjanci (o dwa punkty procentowe) i strażnicy ( o jeden punkt procentowy).

Komunikacja miejska na plus ale i z minusami

Martwić może spadek, choć niewielki, liczby osób, które zadeklarowały że podróżują komunikacją miejską "codziennie lub prawie codziennie". W listopadzie 2017 roku było to 53 procent pytanych, w 2018 - 51 procent.

"Ocena komunikacji miejskiej, z której korzysta ponad miliard pasażerów rocznie wzrosła o kilka punktów. 87% respondentów jej funkcjonowanie określiło jako dobre. Warszawiacy doceniają zwłaszcza zasięg i częstotliwość kursowania. Nowy tabor autobusowy i tramwajowy, estetyczne wiaty, rozbudowa linii metra i parkingów Parkuj i Jedź, zachęcają do korzystania z transportu publicznego" - czytamy dalej w komunikacie miasta.

Nie oznacza to że korzystający z autobusów, tramwajów, metra i pociągów nie widzą mankamentów. Wśród "najważniejszych, negatywnych cech komunikacji miejskiej" respondenci wymieniają między innymi tłok (22 procent), niepunktualność (13 procent) czy wysokie ceny przejazdów/biletów (12 procent).

Veturilo bije rekordy

Ratusz dodaje również, że: "83 procent respondentów ocenia, że Warszawa jest przyjaznym miastem dla rowerzystów”

Co ciekawe w wynikach listopadowego Barometru możemy przeczytać, że 64 procent badanych "nie korzystało z roweru prywatnego w ciągu ostatnich trzech miesięcy" Ta liczba wzrosła w porównaniu z rokiem 2017. Podobnie rzecz ma się z rowerami publicznymi. 74 procent pytanych zadeklarowało, że: "nie korzystało z rowerów Veturilo". W tym przypadku również odnotowano wzrost (o 8 punktów procentowych).

Dane te mogą zaskakiwać biorąc pod uwagę informacje o zakończonym w listopadzie siódmym sezonie wypożyczalni miejskich jednośladów. Kolejnym z rekordową liczbą wypożyczeń.

Warszawski Rower Publiczny Veturilo funkcjonuje od 2012 roku i jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów w Europie. Obecnie liczy 370 stacji, 5,3 tys. rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 100 rowerów elektrycznych.

Bez zmian pozostała za to liczba mieszkańców, która deklaruje że: "codziennie lub prawie codziennie" korzysta z roweru prywatnego jaki i z Veturilo. Liczba ta w dalszym ciągu jest mała i wynosi zaledwie jeden procent.

Połowa mieszkańców nie interesuje się miastem

Mieszkańcy czują się dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w stolicy (80 procent) lub o działaniach władz miasta (64 procent). 76 procent sądzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy komunikowanie o istotnych dla nich sprawach dotyczących życia w mieście poprawiło się. Wysoko także oceniają jakość obsługi mieszkańców w urzędzie (82 procent).

Mimo że warszawiacy czują się dobrze poinformowani to jedynie połowa z nich interesuje się tym, co się dzieje w mieście, to znaczy czyta w prasie o tematyce stołecznej, ogląda programy telewizyjne bądź słucha audycji radiowych dotyczących Warszawy.

Służba zdrowia, metro, korki najważniejsze

W listopadowym Barometrze mieszkańcy Warszawy wskazali również najważniejsze sprawy do rozwiązania przez władze miasta. W pierwszej kolejności według mieszkańców miasto powinno zająć się służbą zdrowia ( 49% wskazań), metrem ( 40 procent ) i korkami na drogach (36 procent). 60 procent respondentów jest zadowolonych z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia NFZ w Warszawie. 76 procent pytanych uważa, że służba zdrowia działa w Warszawie tak samo, jak w reszcie kraju.

Barometr Warszawski

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3 punkty procentowe.

