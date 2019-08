Awaria w oczyszczalni "Czajka", ścieki wpadają do Wisły

Informacje



Awaria kolektora oczyszczalni ścieków "Czajka". Nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy dostają się wprost do Wisły. Prezydent stolicy zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Zapewnił, że problemy oczyszczalnie nie wpływają na jakość wody w kranach.

Jak poinformował w komunikacie ratusz, doszło do "awarii układu przesyłowego ścieków". O godzinie 12.30 w Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło się zebranie sztabu kryzysowego. O godzinie 14.00 Rafał Trzaskowski wyszedł do dziennikarzy.

"Kontrolowany spust nieczystości"

- Dzisiaj, w godzinach rannych mieliśmy do czynienia z awarią kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka". W związku z tym, zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął rano decyzję, żeby dokonać kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły. Wróciliśmy tym samym do sytuacji sprzed roku 2012, kiedy ta część ścieków była bezpośrednio odprowadzana do Wisły - poinformował Trzaskowski na konferencji prasowej.

I dodał: - Awarii uległ kolektor, który odprowadza ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy (do "Czajki" - red.) i w tej chwili te ścieki spływają do Wisły.

Prezydent zapewnił mieszkańców, że awaria nie wpływa na jakość wody w kranach. - Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego, że to miejsce, w którym mamy do czynienia z upustem ścieków, jest poniżej wszystkich ujęć wody - uspokoił.

Nieczystości wpływają do Wisły po awarii kolektora fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl



- Sztab kryzysowy odbył się specjalnie po to, żeby rozmawiać o tym, jak ta sytuacja wygląda i współpracować ze wszystkimi odpowiedzialnymi służbami, zarówno tutaj w Warszawie jak i w całym kraju. Trzeba było oczyścić rurociąg i tej chwili bada to MPWiK. Jest za wcześnie, żeby informować jak (awaria - red.) jest rozległa i jakie są jej skutki - powiedział Trzaskowski.

I doprecyzował, że z obliczeń urzędników wynika, że ścieki dotrą do Płocka za około 50 godzin. - Cały czas współpracujemy z sanepidem, wojewodą i wojewodami wszystkich innych województw położonych nad Wisłą, żeby ocenić wpływ tej awarii na innej miejscowości - zaznaczył prezydent.

Kolejne spotkanie sztabu kryzysowego odbędzie się w środę i - jak zapowiedział Trzaskowski - miasto na bieżąco będzie informować o rozwoju wydarzeń.

Największa oczyszczalnia w Polsce

"Czajka" jest obecnie jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce. Do 2012 roku w zakładzie oczyszczane były ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin: Legionowo, Zielonka, Jabłonna, Marki i Ząbki (około 180 tysięcy m3 na dobę).

W lipcu 2012 roku do oczyszczalni kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej (około 240 tysięcy m3 na dobę). Docelowo Zakład "Czajka" zaprojektowany jest na przyjęcie 435 tysięcy metrów metrów sześciennych w ciągu doby.

Oczyszczalnia ścieków Czajka fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl







