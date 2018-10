Informacje

Dwaj mężczyźni kłócą się na ulicy. Jeden z nich silnie popycha drugiego, po czym wsiada do samochodu. Pierwszy próbuje go zablokować, zostaje przewieziony na masce, a po chwili zostaje z niej zrzucony. Takie nagranie z warszawskiej ulicy dostaliśmy na Kontakt 24.



Jak twierdzi pan Tomasz, autor nagrania, w poniedziałek około godziny 12.45 zaobserwował forda, który - jego zdaniem - jechał agresywnie i szybko. - Jechałem za nim dość długi odcinek. Zbulwersowało mnie to, jak zachowuje się na ulicy. Kierowca często zmieniał pasy, jechał buspasem - mówi reporter24.

Dodaje, że w pewnym momencie zobaczył, jak forda wyprzedza taksówka i wciska się przed niego. Chwilę później zatrzymała się w korku na Wawelskiej. Wtedy podjechał do niej ford. To właśnie tam - na skrzyżowaniu Wawelskiej i Krzywickiego - doszło do zarejestrowanej na filmie awantury.

Człowiek na masce auta

Nagranie pokazuje, że mężczyźni kłócą się dość żywiołowo. Zaatakowanego taksówkarza wspiera drugi, który próbuje nagrywać zajście. W pewnej chwili kierowca forda uderza przeciwnika w twarz i popycha go, po czym wsiada do samochodu. Taksówkarz chce go zatrzymać i kładzie się na maskę. Ford rusza dynamicznie, omija stojącą taksówkę i ostro zakręca. Po tym manewrze taksówkarz spada z maski na jezdnię.

Pan Tomek zaznacza, że nie słyszał, o czym rozmawiają kierowcy. - Dzwoniłem na policję na Ochocie, ale dyżurny powiedział, że nie było żadnych zgłoszeń w tej sprawie - mówi pan Tomek. Deklaruje, że swój film wyśle drogówce.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Karolina Wasilewska, kierowcy grożą dwa zarzuty. - Pierwszy to spowodowanie uszczerbku na zdrowiu albo nawet spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia. A druga kwestia to nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej - mówiła reporterka.

