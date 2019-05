"Avengersi transformacji" knują w lunaparku Jacksona

Informacje

Koncert Smolik i goście mat. organizatora



Koncert Andrzeja Smolika i jego gości, musical "Herosi Transformacji. Ostateczne starcie", wystawa fotografii, warsztaty dla dzieci, wreszcie wielkie śniadanie dla warszawiaków. Tegoroczne obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca pod hasłem "30 lat minęło. Świętujemy wolność" potrwają kilka dni i rozpoczną się już w sobotę.

- To najważniejsza data nowożytnej historii Polski. Musimy o tym opowiadać, od tego sukcesu zmieniła się historia całego naszego bloku - stwierdziła podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.

Tegoroczne obchody wyborów 1989 roku zostały przygotowane z dużym rozmachem. Będą rozwinięciem imprezy Wyłącz System, którą organizował od lat Dom Spotkań z Historią, a której formuła zdawała się ostatnio wyczerpywać. - 30 lat po tym dniu zaczynamy obchodzić ten czas jak należy: radośnie, z muzyką, jedzeniem, dyskusją. Na każdym poziomie nasze życie się zmieniło, ważne, abyśmy uświadomili sobie, że to samo nie przyszło - mówiła Malinowska-Grupińska.

Niewidoczne bohaterki

Radosne świętowanie rozpocznie się już 1 czerwca na placu Defilad. W plenerowym studiu "Pajdokracji TV" dzieci wcielą się w role dziennikarek, realizatorów czy prezenterów i będą szukać odpowiedzi na pytania o rolę mediów we współczesnych świecie. - Ważna jest świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Mamy obowiązek mówić w kontekście radosnym, ale także edukacyjnym - tłumaczyła Aldona Machnowska-Góra, odpowiadająca w ratuszu za kulturę.

"Herosi transformacji. Ostateczne starcie" fot. mat. organizatora

Musical z Balcerowiczem

Później odbędą się także: premiera książki Bohdana ButenkiHistoryjki o tym, jak Polacy wybrali wolnośćoraz debata "Wolność w kulturze" z udziałem m.in. Agnieszki Holland i Katarzyny Kozyry. Dzień później zaplanowano drugą debatę o kobiecej perspektywie czasu transformacji. Zaproszono na nią m.in. Ludwikę Wujec, Janinę Jankowską, Joannę Szczepkowską, prof. Małgorzatę Fuszarę. - W obradach Okrągłego Stołu wzięły udział 32 kobiety, o czym się nie mówi - zauważyła Beata Chmiel, która poprowadzi obie dyskusje. I przypomniała nieżyjącą już prof. Janinę Zakrzewską. - Była szefową ekspertów Komitetu Obywatelskiego, stoi u podstaw naszego myślenia o debatach - dodała Chmiel.

Z okazji rocznicy zobaczymy też kolejny odcinek muzycznego kabaretu Pożar w Burdelu - "Herosi transformacji" (2, 4, 5 czerwca). Jak tłumaczył reżyser Michał Walczak, założeniem spektaklu było pokazanie przemian polityczno-społecznych z perspektywy popkultury, czego dotychczas nikt nie próbował. - Była ogromna pokusa, żeby umuzycznić opowieść o transformacji, dlatego ten odcinek przyjmie najbardziej muzyczny charakter - tłumaczył Walczak. Fabuła zasadza się na "drugim planie Balcerowicza", według którego napędem gospodarczym mają być popkultura i rozrywka, a konkretniej: "komiksy, gry komputerowe i musicale, którymi młody Leszek Balcerowicz zachwycił się podczas podróży do Nowego Jorku w latach 70.".

"Avengersi transformacji" swoją wizję rysują w opuszczonym Parku Rozrywki Narodowej wybudowanym przez Michaela Jacksona. Na scenie Małej Warszawy nie zabraknie Danuty i Lecha Wałęsów, Joanny Szczepkowskiej, Shazzy czy twórców spółki Art-B, a w postać Andy’ego Warhola wcieli się wokalista Ralph Kaminski.

Wolnościowa jajecznicza

3 czerwca na placu Defilad "Śniadanie Wolności" przygotuje dziennikarka Katarzyna Bosacka. Inspiracją było menu obrad Okrągłego Stołu. - Te 717 osób musiało coś jeść - zwróciła uwagę Bosacka. - W kuluarach Pałacu Namiestnikowskiego jedzono bogate obiady: zupa, drugie danie, kompot i deser. Obiad kończący obrady wyglądał tak: galaretka drobiowa, zupa pomidorowa z ryżem, eskalop - ale ponieważ wołowina była tylko "od baby", trudno dostępna - więc był wieprzowy, na deser pączek - opowiadała.

Śniadanie będzie jednak prostsze. - Jajecznica z 1989 jajek. Będą też desery tamtego czasu: kogel-mogel i blok czekoladowy - zapowiedziała. Na stole znajdzie się też upieczony na tę okazję 30-kilogramowy chleb.

Smolik i jego goście

Kulminacją, choć nie ostatnim akordem, obchodów rocznicy będzie koncert "Wybraliśmy wolność" na placu Defilad. Dyrektorem artystycznym wydarzenia jest Andrzej Smolik, który specjalnie na tę okazję stworzył nowy zespół i zaprosił wokalistów i wokalistki: Melę Koteluk, Tomka Lipińskiego, Katarzynę Nosowską, Skubasa, Muńka Staszczyka, Justynę Święs, Vienia, Darię Zawiołow i innych.

- Jestem dumny, że mogę to zrobić. Mam szansę spotkać się z idolami z młodości oraz młodymi artystami, których szanuję. To jest wspaniałe, że w naszym zespole najmłodszy muzyk jest ponad dwa razy młodszy od basisty (Olafa Deriglasoffa - red.), który pamięta tamte czasy. To będzie multipokoleniowe i eklektyczne wydarzenie. W programie znalazło się kilkanaście piosenek z różnych okresów, ważnych ze względu na treść i sprawiających nam przyjemność, jeśli chodzi o muzykę - opowiadał Smolik.

Także 4 czerwca w samo południe w alei głównej Ogrodu Saskiego warszawianki i warszawiacy spotkają się, by wspólnie odśpiewać hymn Polski.

Fotografie czasu przełomu

Na koniec - 7 czerwca - odbędzie się wernisaż plenerowej wystawy Przełom w kadrze 1989 (na skwerze obok DSH). - Znajdzie się na niej 60 fotografii 20 autorów, tych bardzo znanych jak Krzysztof Miller, ale także takich, o których nie słyszeliśmy, a ich zdjęć nie widzieliśmy. Wszystkie są wspaniałe i niezwykłe – zapraszała Anna Brzezińska, jedna z kuratorek wystawy.

Wstęp na większość wydarzeń (poza musicalem) jest darmowy.

Piotr Bakalarski