Autokar pełen dzieci na boku. Duże ćwiczenia ratownicze

Służby ratownicze Warszawy i uczniowie Szkoły Podstawowej numer 258 wzięli udział w ćwiczeniach ratowniczych "Crash 2018". W ramach treningu przeprowadzono symulację wypadku autokaru, którym podróżowały dzieci.

Ćwiczenia "Crash 2018" są częścią projektu edukacyjnego "Pomagam – jestem bezpieczny, jestem skuteczny", realizowanego przez ratusz z udziałem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej numer 5. Projekt obejmował przeszkolenie uczniów Szkoły Podstawowej numer 258 z udzielania pierwszej pomocy.



Zajęcia trwały przez cały semestr letni. Obejmowały części teoretyczną, w tym zajęcia z psychologiem, praktyczną oraz warsztatową. Ćwiczenia, które odbyły się na terenie SegroMet przy Księcia Ziemowita 29, były testem zdobytych przez uczniów umiejętności i sprawdzeniem ich predyspozycji do prawidłowego reagowania w warunkach kryzysowych.

Uczestnicy i ratownicy nie znali scenariusza

Podobieństwo do wypadku na zakopiance

Zgodnie ze scenariuszem uczestnicy podróżowali autokarem i dwoma samochodami osobowymi. Jedno z aut zderzyło się z autokarem, który przewrócił się na bok, wylądowało na poboczu i się zapaliło. Drugi samochód zakleszczył się po uderzeniu w tył autokaru. W efekcie poszkodowanych zostało 35 dzieci i sześć osób dorosłych.Pomocy poszkodowanym udzielali uczniowie z innego autobusu, którzy znaleźli się na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem było między innymi wezwanie służb ratowniczych, oznaczenie miejsca wypadku i zaopiekowanie się poszkodowanymi.Do zadań służb należało ugaszenie pożaru auta, bezpieczne wyciągnięcie osoby poszkodowanej z zakleszczonego samochodu, odgrodzenie miejsca wypadku i przetransportowanie rannych do bezpiecznej strefy.Celem organizatorów było jak najwierniejsze oddanie realizmu sytuacji i stworzenie jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków ćwiczenia. Istotne było to, że uczniowie i pracownicy służb nie znali scenariusza.

- Wypadek w Kunicach pod Zakopanem wpisał się w to nasze ćwiczenie. Nie inspirowaliśmy się tym wydarzeniem, ale ponieważ takie rzeczy się zdarzają i nie są rzadkością, stąd pomysł na to ćwiczenie - powiedziała dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy Ewa Gawor. - Życie pokazuje, jak ważnym jest, aby uczniowie byli szkoleni z zasad pierwszej pomocy, byli zaznajamiani ze stresem i nie bali się ratować komuś zdrowia czy życia – dodała.

Oprócz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 258 w ćwiczeniach wzięli udział także pracownicy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 5 i 8 KM PSP w Warszawie, Grupy Ratownictwa PCK Warszawa, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Zespołu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie, Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym.

