Autobusem z Konstancina na Kabaty. Nowe linie, więcej kursów, zmiany tras

Od przyszłego poniedziałku pasażerów autobusów kursujących na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie czekają zmiany. Trasy zmienią też autobusy jadące do stolicy z Konstancina-Jeziorny. Z kolei na początku października pojawi się nowe połączenie między Włochami, Ursusem i Bemowem.

Największe zmiany czekają mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Autobusy linii 710, 724 i 242 z Piaseczna i Góry Kalwarii dotrą aż na Kabaty, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się do pociągów pierwszej linii metra. Będzie to możliwe, dzięki otwarciu łącznika między Powsinem a Kabatami. Autobusy pojadą ulicą Korbońskiego. W godzinach szczytu pojawią się na przystankach co 10 minut, poza nimi i w święta co 20 minut.

Pojadą one następującymi trasami:

710: OS. KABATY - al. KEN - Metro Kabaty - Wąwozowa - Relaksowa - Rosnowskiego - Korbońskiego - Drewny - Warszawska - Bielawska - Mirkowska - Wojska Polskiego - marsz. J. Piłsudskiego - STOCER - Prusa - Chylicka - Długa - Chylice - PIASECZNO (SZKOLNA).

724: OS. KABATY - al. KEN - Metro Kabaty - Wąwozowa - Relaksowa - Rosnowskiego - Korbońskiego - Drewny - Przekorna - Przyczółkowa - Warszawska - Piaseczyńska - Pułaskiego – Wschodnia - PIASECZNO (SZKOLNA)

742: OS. KABATY - al. KEN – Metro Kabaty - Wąwozowa - Relaksowa - M. Rosnowskiego - Korbońskiego - Drewny - Przekorna - Przyczółkowa - Warszawska - Słomczyn - Turowice - Kawęczyn - Brześce - Wólka Dworska - Moczydłów - GÓRA KALWARIA (RYNEK).

Dwie nowe linie

Zarząd Transportu Miejskiego postanowił też uruchomić nowe linie autobusowe, by mieszkańcy okolic Konstancina-Jeziorny nie stracili połączenia z Wilanowem i stacją metra Wilanowska.

Autobusy nowej linii 251 będą kursowały od stacji metra Wilanowska do nowo wybudowanej pętli w Konstancinie przy Osiedlu Grapa. Trasa będzie prowadziła aleją Wilanowską - Przyczółkową - Warszawską - Bielawską - Mirkowską - Wojska Polskiego - rondem Jana Pawła II - Wilanowską do pętli.

Kolejne nowe połączenie to linia 339, którą pasażerowie będą mogli dojechać z metra Wilanowska do przystanku przy osiedlu Kabaty. Jej trasa biegnie aleją Wilanowską - Przyczółkową - Przekorną - Drewny - Korbońskiego - Rosnowskiego - Relaksową - Wąwozową do stacji metra Kabaty i dalej aleją KEN do przystanku OSIEDLE KABATY.

Pasażerowie będą też mogli dojechać do Wilanowa korzystając z autobusów linii 264. Kurs rozpoczną one w miejscowości Kępa Okrzewska. Dalej pojadą przez Okrzeszyn i Wiechy. Ich trasa biegnie dalej ulicami: Rosochatą, Przyczółkową, Przekorną, Drewny i znów Przyczółkową do przystanku Wilanów.

Zmiany na Mokotowie i Ursynowie

Od poniedziałku trasę zmienią autobusy linii 195. Nie będą już one kursowały na terenie Górnego Mokotowa. Z Natolina pojadą przez Ursynów i Stegny i wrócą na śródmiejski odcinek Traktu Królewskiego, by dojechać do pętli na placu Trzech Krzyży.

Na dotychczasowej trasie linii 195 do przystanku Rakowiecka Sanktuarium od poniedziałku będą kursowały autobusy nowej linii 130, która zapewni komunikację w rejonie Rakowieckiej, Puławskiej i Dolnej.

Trasy nowej linii 130 i zmienionej 195 będą przebiegały następująco:

130: WILANÓW - Przyczółkowa - al. Wilanowska - Jana III Sobieskiego - Dolna - Puławska - Rakowiecka - al. Niepodległości - Madalińskiego - św. Boboli - Rakowiecka - Łowicka - RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (powrót: Łowicka - Madalińskiego);

195: NATOLIN PŁN. - Płaskowickiej (powrót: Płaskowickiej - Dereniowa - Gandhi - Cynamonowa) - Roentgena - Pileckiego - Herbsta - Romera - Surowieckiego - Bartoka - Jastrzębowskiego - al. Rodowicza "Anody" - Dolina Służewiecka - al. Sikorskiego - św. Bonifacego - Jana III Sobieskiego - Belwederska - Aleje Ujazdowskie - PL. TRZECH KRZYŻY.

Ułatwienia w Wilanowie

Trasa nowej linii lokalnej fot. ZTM

Kolejną nowością będą autobusy na Nałęczowskiej. Liniazmieni swoją trasę w następujący sposób: autobusy jadące od strony ulicy Augustówka, nie będą już skręcały w Powsińską do pętli na Sadybie. Zamiast tego, pojadą prosto Nałęczowską. Ich trasa będzie następująca: od pętli WILANÓW pojadą Przyczółkową - Vogla - Sytą - Tuzinową - Kobylańską - Zawodzie - Augustówką - Nałęczowską - Jana III Sobieskiego - św. Bonifacego do przystanku STEGNY.

Dodatkowo, by zapewnić lepsze połączenie z centrum do Wilanowa, autobusy linii 131 będą realizowały wybrane kursy na przedłużonej trasie. Zamiast kończyć kurs na pętli SADYBA, pojadą dalej Powsińską i Wiertniczą do pętli WILANÓW.

Nowa linia w Otwocku

Nowa linia autobusowa pojawi się też w Otwocku. Dzięki niej, mieszkańcy Karczewa i Otwocka dojadą łatwo do otwockiej stacji kolejowej.

Lokalna linia L46 będzie kursowała na trasie: Otwock (Danuty) - Generalska - Karczew: Warszawska - Mickiewicza - Osiedle Ługi - Otwock: Karczewska - Batorego - Przewoska - Staszica (powrót Andriollego) - Otwock (Kupiecka).

Nowe połączenie Bemowa z Włochami

Nowe połącznie Bemowa z Włochami fot. ZTM

Od początku października na ulice wyjadą autobusy nowej linii. Będą one kursowały między pętlą Nowe Bemowo a parkingiem P+R w alei Krakowskiej. Jak podaje ZTM, dzięki nowemu połączeniu w godzinach szczytu możliwa będzie przesiadka do pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej na przystanku WKD Opacz.

Autobusy linii 220 pojadą następującą trasą: P+R AL. KRAKOWSKA - al. Krakowska - Szyszkowa - Środkowa - Ryżowa - WKD Opacz - Ryżowa - Prystora - Skoroszewska - Dzieci Warszawy - Poczty Gdańskiej - al. 4 Czerwca 1989 roku - Lazurowa - gen. Urbanowicza - Radiowa - Wrocławska - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO.

W godzinach szczytu będą one kursowały co 15 minut, zaś poza nimi i w weekendy co 20 minut.

W związku z wprowadzeniem nowego połączenia, trasa linii 177 ulegnie skróceniu do przystanku WKD Opacz. Autobusy będą przewoziły pasażerów między dwoma stacjami kolejowymi: Warszawa Ursus i WKD Opacz. Pojadą one ulicami:

Traktorzystów - Szamoty - Posag 7 Panien - Czerwoną Drogą - Orłów Piastowskich - Warszawską - Gierdziejewskiego - Balicką - Lalki - Cierlicką - Kościuszki - Bohaterów Warszawy - Sławka - Pużaka - Kompanii "Kordian" - Spisaka - Alejami Jerozolimskimi (powrót: Bodycha) - Starodęby - Skoroszewską - Prystora - Ryżową do przystanku WKD OPACZ (powrót: Bodycha - Alejami Jerozolimskimi - Ryżowa).

