Autobus wraca na bulwary: w weekendowe noce i wieczory

W piątkowy wieczór po raz pierwszy w tym sezonie wyjedzie specjalna linia 385 dojeżdżająca na nadwiślańskie bulwary. Autobus będzie kursował w weekendowe noce - aż do 30 września.



"Dzięki autobusom linii 385 będzie można szybko i wygodnie dojechać nad Wisłę i wrócić do domu" - zapowiadają pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego.

Rozkład dostosowany do metra

Rozkład jazdy nowej linii ma być dostosowany do rozkładu nocnych kursów metra. "Autobusy będą podjeżdżały pod stacje metra Politechnika i Plac Wilsona na kilka minut przed odjazdem pociągów podziemnej kolei" - zapewnia ZTM.

Trasa linii 385 będzie przebiegać następującymi ulicami: PL. WILSONA - Krasińskiego - Wybrzeże Gdyńskie - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Wioślarska - Solec - aleja Lecha Kaczyńskiego - Waryńskiego - PL. KONSTYTUCJI.

Przystanki na żądanie mają być postawione też przy Cyplu Czerniakowskim, na wysokości pomnika Chwała Saperom.

Autobusy 385 będą kursowały do 30 września: w weekendowe noce z piątku na sobotę (między godziną 20 a 2), z soboty na niedzielę (między 18 a 2) oraz w niedziele (od 18 do 23). Dodatkowo autobusy będą wozić pasażerów 30 kwietnia, od 1 do 4 maja, 30 i 31 maja, 1 czerwca oraz 14 i 15 sierpnia.

Linia 385 kursowała także w poprzednich sezonach i cieszyła się dużą popularnością.

Nowy sezon nad Wisłą

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl 5 maja nastąpi oficjalne otwarcie kolejnego sezonu nad Wisłą. Miasto zapowiada nowe pawilony na bulwarach, pływające barki i większe promy kursujące między brzegami rzeki oraz do Serocka.

Dużą zmianą jeśli chodzi o bulwary jest także zniesienie prohibicji, które radni przegłosowali dla odcinku od płyty Desantu do klubu Spójnia. Niebawem pić legalnie będzie można także na Poniatówce.

