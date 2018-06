Autobus turystyczny wyjechał na ulice

Informacje

Do zabytkowych tramwajów dołączają autobusy. Linia "100" po raz pierwszy wyjechała na ulice w ten weekend.



Autobusy linii "100" wyjechały na warszawskie ulice w sobotę i będziemy mogli nimi podróżować do 2 września.

Co 45 minut

Zabytkowe tramwaje

Początek trasy znajduje się na przystanku Centrum 04 (pierwszy odjazd o godzinie 12.00, ostatni o 18.00). Autobusy kursują co 45 minut.Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego trasa została tak przygotowana, aby linią można było dotrzeć do wielu ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc w stolicy, między innymi: Starego Miasta, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Stadionu PGE Narodowego, Łazienek Królewskich czy Ogrodu Zoologicznego.Cała trasa: CENTRUM – Marszałkowska - Królewska - Grzybowska - Towarowa - Okopowa - Anielewicza - Andersa - Muranowska - Konwiktorska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie - most Śląsko-Dąbrowski - al. "Solidarności" - Targowa - al. Zieleniecka - rondo Waszyngtona - al. Poniatowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Herberta - Rozbrat - Łazienkowska - Czerniakowska - Szwoleżerów - Myśliwiecka - Górnośląska - Piękna - Aleje Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - Marszałkowska - CENTRUM.

Przypomnijmy, w maju na tory wyjechały zabytkowe składy tramwajów linii "T". Te z kolei jadą trasą:



PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - rondo Waszyngtona - al. Zieleniecka - Targowa - al. "Solidarności" - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - Marszałkowska - pl. Zbawiciela - Nowowiejska - Filtrowa - PL. NARUTOWICZA.



W autobusach linii "100" oraz w wagonach linii "T" honorowane są wszystkie rodzaje biletów Zarządu Transportu Miejskiego.

Mapa linii turystycznych fot. ZTM

