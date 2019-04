Informacje

"Przeglądamy monitoring"

Do nietypowej interwencji doszło w piątek przed godziną 12. Funkcjonariuszy na miejsce wezwali zaniepokojeni przechodnie, którzy przy przystanku u zbiegu ulic Chełmżyńskiej i Szymańskiego zauważyli dziwną, drewnianą skrzynię do złudzenia przypominającą trumnę. W środku był ubrany na niebiesko manekin.

- Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili dziwny przedmiot i go zabezpieczyli - mówi Jerzy Jabraszko z warszawskiej straży miejskiej.



Mieszkańcy nie widzieli, kto go tam zostawił. - Na razie nie wiemy, czy to dowcip, wandalizm, czy jakiś performance - stwierdził Jabraszko.



Na miejsce przyjechała też policja, która zabrała "trumnę" na komisariat. "Przeglądamy monitoring. Będziemy ustalać, kto zostawił przy przystanku atrapę trumny. Czynności są w toku" - poinformowała Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji.

