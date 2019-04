Atrakcje wracają nad Wisłę

Informacje

Wraz z pierwszym weekendem maja warszawska żegluga powraca na Wisłę. Bezpłatne promy, szkolenia z wioślarstwa i kajakarstwa - to tylko niektóre z wodnych atrakcji zbliżającego się sezonu. Urzędnicy zapowiadają również, że ruszy statek do Serocka i darmowe rejsy przez Wisłę.

– Zwracamy miasto ku rzece. Warszawiacy i warszawianki będą mogli skorzystać z rekreacji zarówno na wodzie jak i na brzegach Wisły. Bogata oferta żeglugi, którą przygotowaliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, zadowoli zarówno miłośników sportu jak i wypoczynku w promieniach słońca. Zgodnie z obietnicami nad rzekę powrócą też wydarzenia kulturalne oraz animacje dla dzieci - mówiła na czwartkowej konferencji prasowej Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Szkolenia i warsztaty

Ratusz zapewnia, że w dzielnicy Wisła miło spędzą czas fani aktywnego wypoczynku i kultury. - Sercem wydarzeń będzie Port Czerniakowski, a każdy tydzień dedykujemy określonej dyscyplinie wodnego sportu – dodał Robert Zydel, dyrektor Biura Marketing. – Oczywiście zadbaliśmy również o nabrzeżną rekreację taką, jak wspólne bieganie czy turniej padla. Zapraszamy także na koncert zorganizowany po obu stronach rzeki, który zwieńczy całą akcję – zachęcał dyrektor.

Na uczestników jednodniowych szkoleń czekają lekcje dotyczące podstaw techniki wioślarstwa, żeglarstwa, kajakarstwa i Stand up paddle. Każde ze spotkań rozpocznie się wykładem teoretycznym, a zakończy zajęciami praktycznymi w basenie portu Czernikowskiego lub na Wiśle.

Biegacze będą mogli sprawdzić się w ramach treningu z Ran Vegan, który startuje w sobotę, 11 maja, o godz. 19.00 spod pomnika Syreny.

18 maja odbędą się Derby Warszawy, czyli amatorskie mistrzostwa wioślarskie, a dzień później, w niedzielę, w godz. 12.00-16.00 - otwarty trening street workoutu na nowej strefie ćwiczeń pod mostem Świętokrzyskim. Pod okiem instruktorów uczestnicy będą mogli podszkolić technikę podciągania i pompek.

W ostatni weekend, 25 maja miłośnicy gry w padla spotkają się na turnieju zorganizowanym przy Płycie Desantu w godz. 11.00-17.00. W niedzielny wieczór, 26 maja, o godz. 19.30, na plaży Saskiej i plaży Czerniakowskiej zagrają dwie orkiestry, które podczas wspólnego koncertu "Nadwiślańskie nawoływania" przepłyną rzekę i zamienią się miejscami.

XI edycja Warszawskich Linii Turystycznych

W ramach Warszawskich Linii Turystycznych mają zostać uruchomione promy i rejsy do Serocka

– Coraz więcej warszawiaków chce podróżować po Wiśle, widzimy to po ostatnim sezonie. Z promów często korzystają rowerzyści, którzy zamiast wjeżdżać na most mogą szybko przepłynąć na drugi brzeg rzeki. Od zeszłego roku zwiększyliśmy liczbę miejsc na pokładzie wszystkich czterech przepraw – mówiła Katarzyna Strzegowska, wicedyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. – Tych, którzy marzą o dłuższej wycieczce serdecznie zapraszamy na rejs do Serocka – dodała wicedyrektorka ZTM.

Od 1 maja do 15 września bezpłatne promy będą pływały na czterech trasach:

Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (21 osób + 21 rowerów)

most Poniatowskiego – Stadion Narodowy/plaża Poniatówka (21 osób + 21 rowerów)

Podzamcze – Zoo/plaża Rusałka (40 osób + 40 rowerów)

Nowodwory – Łomianki (21 osób + 21 rowerów).

Od 1 maja do 30 czerwca promy będą wypływały w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz 2 maja i 21 czerwca, a w lipcu i sierpniu codziennie.

W tym roku do promów i statku dołączą nowe naziemne Warszawskie Linie Turystyczne – linia tramwajowa 36, autobusowa 400 oraz Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa wraz z autobusową linią dowozową 51.

Plaże, koncerty i rejsy

Od początku wakacji mieszkańcy będą mogli wypożyczać leżaki i sprzęt rekreacyjny na czterech plażach Dzielnicy Wisła w punktach warszawskich plażowych. Będą dla nich organizowane także bezpłatne rejsy po Wiśle, spływy kajakowe i treningi Nordic walking. W czwartki, piątki i soboty organizowane będą warsztaty, spektakle i muzyczne imprezy.

- W marcu otworzyliśmy kolejny odcinek odnowionych bulwarów. Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej lewy brzeg Wisły zyskał nowe oblicze. Zbudowaliśmy też nowe miejsca do cumowania jednostek, co sprzyja rozwojowi żeglugi. W maju dostępne będą także drewniane tarasy na Poniatówce oraz utwardzone ścieżki. Dzięki temu będzie jeszcze łatwiej dojść do promu – zapowiedział Krzysztof Górnicki, p.o. dyrektora Zarządu Zieleni.

Miasto zapewnia, że od marca bulwary kontroluje zwiększona liczba strażników miejskich. Dodatkowo na lewym brzegu rzeki pojawią się nowe kamery i dodatkowe oświetlenie.

Jak pisaliśmy w czwartek, ratusz nie przyznał jednak dotacji dla Stołecznego WOPR. które od maja do września działało bezpośrednio nad Wisłą.

W ostatnim miesiącu toczyły się dyskusje na temat przyszłości klubów nad Wisłą:

