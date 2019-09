Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 5 rano. Jak podaje policja, z jednego z klubów przy ulicy Twardej wyszła kilkunastoosobowa grupa, w tym studenci z Izraela. Podeszło do nich trzech mężczyzn.

– Jeden z nich zachowywał się bardzo agresywnie, zaatakował – przekazał Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Poszkodowany Yotam Kashpizky w rozmowie z Jerusalem Post powiedział, że grupa agresywnych mężczyzn krzyczała w stronę studentów z Izraela "wolna Palestyna", "wolna Gaza" i "je**ć Izrael".

– Dotychczasowe ustalenia wskazują między innymi na to, że agresor, wielokrotnie wskazywał, że jest Palestyńczykiem, stąd czynności pod kątem przestępstwa na tle narodowościowym – podał rzecznik policji.

– Rola pozostałych osób jest nam znana, aczkolwiek bardzo ważnym elementem jest zatrzymanie ich i poznanie wersji drugiej strony – dodał.

Wszyscy trzej mężczyźni są poszukiwani.

Zdjęcia, które obiegły media społecznościowe wskazują, że poszkodowani mają zakrwawione twarze. Rzecznik policji dodaje, że jeden z nich miał złamaną szczękę.

– Łącznie w tym zdarzenie pokrzywdzone zostały cztery osoby. Dwie z nich trafiły do szpitala, który już opuściły. Warto zaznaczyć, że informację o zdarzeniu otrzymaliśmy kilka godzin później. Na policję zadzwoniła opiekunka grupy – przekazał Marczak.

Rzecznik policji zapewnił przy tym, że funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagrania z monitoringu.

– One na pewno będą istotne w postępowaniu. Dla nas jest to priorytet, żeby zatrzymać osoby biorące udział w tym zdarzeniu – zapewnił.

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wie o zdarzeniu, a sprawie przygląda się konsul w Warszawie.

"MSZ zdecydowanie potępia akty agresji popełniane przez i wobec cudzoziemców w Polsce. Sprawa pobicia obywateli Izraela przez cudzoziemców na terytorium Polski jest wyjaśniana przez policję. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy!" – napisało polskie MSZ w niedzielę na Twitterze.



Do sprawy odniósł się też polski ambasador w Izraelu Marek Magierowski. "Ohydny akt barbarzyństwa. Nie ma uzasadnienia dla przemocy. Wierzę, że sprawcy zostaną wkrótce aresztowani. Życzę Yotamowi i innym szybkiego powrotu do zdrowia" – napisał na Twitterze.

A despicable act of barbarism. There’s no justification for violence. I believe the perpetrators will be detained shortly. I wish Yotam and others a prompt recovery. https://t.co/DEeGw7c849