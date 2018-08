Informacje

Skończyło się przesłuchanie 18-latka zatrzymanego w związku z pobiciem policjanta w Wołominie. Jak informuje prokuratura, mężczyzna podejrzany jest o czynną napaść na funkcjonariusza. Z kolei jedna z osób, która podaje się za świadka całego zdarzenia, twierdzi, że "policjant sam zaczął".

Jak informowała stołeczna policja, w poniedziałek wieczorem na skwerze w Wołominie policjant zauważył bijących się mężczyzn. Interweniował i sam został pobity. Napastnicy mieli być pod wpływem alkoholu. Z relacji rzecznik komendy stołecznej wynika, że funkcjonariusz powiedział, że jest policjantem.

Do 10 lat więzienia

W tej sprawie zatrzymano pięć osób – cztery nieletnie i jednego 18-latka – Piotra K. W środę pełnoletni mężczyzna trafił do prokuratury.

- Jest podejrzany o czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, grozi mu do 10 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył stosunkowo obszerne wyjaśnienia - mówi Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Śledczy nie ujawniają na razie treści wyjaśnień, bo nie wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przesłuchani. - Z wyjaśnień 18-latka wynika, że działanie sprawców cechował duży poziom agresji w stosunku do pokrzywdzonego policjanta - tłumaczy Saduś.

I podkreśla, że prokurator zamierza wysłać do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Piotra K. na trzy miesiące.

Pozostali zatrzymani to nieletni. Wobec nich będzie prowadzone odrębne postępowanie - o ich losie zadecyduje sąd rodzinny.

"Policjant sam zaczął"

Prokuratura podaje, że pobity policjant miał liczne obrażenia. - Stłuczenie głowy ze wstrząśnieniem mózgu, zasinienia i zadrapanie i obrzęk tkanek głowy oraz uszu, krwiak okularów wokół oka i otarcia - wylicza Saduś.

Policja szuka kolejnych osób, które brały udział w całym zajściu. Z kolei reporterka TVN24 dotarła do kobiety, która twierdzi, że była świadkiem zdarzenia. Ta mówi, że "policjant sam zaczął", a bójka miała być... dla żartów.

Z jej relacji wynika, że policjant wyszedł z krzaków i miał powiedzieć: "wyp... stąd, zaraz wam kopów naj..., ludzie chcą spać".

Dalej przekonuje, że 16-latek zaczął odchodzić od policjanta, ale młodszy coś burknął. Funkcjonariusz miał przybiec do niego. Kobieta podająca się za świadka, twierdzi, że zamiast chłopaka, dostała dziewczyna i się przewróciła

- Niepotrzebnie się wdał z chłopakami w bójkę. Zamiast odejść grzecznie, to on tutaj zaczął jeszcze. Chłopaka przewrócił na glebę, zaczął go przyduszać, trzymał go, nie chciał go później puścić. A jak po paru minutach stwierdził, że on nie ma racji, to on uciekł pod sklep i stwierdził, że zadzwoni po swoich kolegów. I nigdy w życiu nam nie powiedział, że jest policjantem – przekonuje w rozmowie z reporterką TVN24.

Kobieta powołuje się na relację swoich kolegów, którzy stwierdzili, że policjant "dwa razy strzelił". – Ja tylko raz słyszałam – przekonuje kobieta.

I dodaje, że policjant został uderzony hulajnogą, a nie deskorolką.

