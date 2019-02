Informacje

Ludzie ze świata kultury, sztuki oraz nauki stanęli w obronie zdegradowanego wicedyrektora Muzeum Warszawy Jarosława Trybusia. "To ingerencja światopoglądowa o charakterze cenzorskim" - napisali w liście do prezydenta miasta.

W liście otwartym wystosowanym do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zaapelowano "o przywrócenie dyrektora Jarosława Trybusia na dotychczas zajmowane stanowisko".

Przypomnijmy. Jarosław Trybuś został odwołany ze stanowiska wicedyrektora Muzeum Warszawy 22 lutego. Była to konsekwencja udostępnienia przez niego w internecie grafiki przedstawiającej nóż, w którego rękojeść wkomponowany był profil przypominający Jarosława Kaczyńskiego. Obrazek ten pojawił się w sieci po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Trybuś usunął wpis i przeprosił za jego publikację. Mimo to został na miesiąc zawieszony w obowiązkach przez dyrektor Muzeum Ewę Nekandę-Trepkę. Po upływie miesiąca wrócił do pracy, ale na niższe stanowisko - głównego specjalisty do spraw wystawy głównej "Rzeczy warszawskie".

Apelują znani

Artyści w liście skierowanym do prezydenta Warszawy wyrażają zaniepokojenie degradacją dyrektora, samo jego zawieszenie uważając już za zbyt wysoką karę. Podkreślają, "że plakat autorstwa Szymona Szymankiewicza z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu należy odczytywać jako dzieło sztuki krytycznej".

Zdaniem apelujących ludzie kultury, nie tylko mają prawo, ale też obowiązek zabierać głos w debacie publicznej.

"Karanie ich za to godzi nie tylko w ich osobistą wolność wypowiedzi, ale stoi też w sprzeczności z rolą, jaką przypisuje się twórcom i innym ludziom kultury w demokratycznym społeczeństwie" - napisano w liście, przesłanym w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej.

"Ingerencja o charakterze cenzorskim"

"Dotkliwe karanie pracownika kultury za wyrażanie we własnym imieniu poglądów w sferze publicznej odbieramy jako ingerencję światopoglądową o charakterze cenzorskim, która odbywa się przy biernym przyzwoleniu organizatora Muzeum, czyli władz miasta stołecznego Warszawy" - podkreślono.

Autorzy listu argumentują, że grafika została udostępniona na prywatnym profilu Trybusia, poza godzinami jego pracy. W związku z tym, tłumaczenie jakoby ta publikacja miała wpłynąć negatywnie na wizerunek muzeum, uznają za bezpodstawne.

Ponadto podkreślają zasługi byłego wicedyrektora, który "przez sześć lat ciężkiej pracy zdecydowanie przyczynił się do odnowy Muzeum i nadania mu współczesnego, powszechnie cenionego rysu programowego".

132 podpisy

Pod listem podpisały się 132 osoby, artyści, osoby związane z kulturą i nauką, m.in. aktorzy: Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Krystyna Janda, Dorota Kolak, reżyserka Agnieszka Holland, dziennikarze Michał Nogaś i Adam Suprynowicz czy dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak.

