Amerykanie ostrzegają. "Unikać tłumów, nie zwracać na siebie uwagi"

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce wydała ostrzeżenie w związku z Marszem Niepodległości, który odbędzie się w niedzielę w Warszawie. Dyplomaci apelują do Amerykanów, którzy przebywają w polskiej stolicy o unikanie przebywania na trasie manifestacji i niezwracanie na siebie uwagi. Podobne ostrzeżenie wydał też Departament Stanu USA.

Ambasada przypomina, że "w poprzednich latach niektórzy uczestnicy marszu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nieśli transparenty, rzucali race i skandowali hasła wymierzone w mniejszości rasowe, seksualne i religijne". Pisze też o "starciu uczestników marszu z demonstrantami z kontrmanifestacji".

W związku z tym placówka dyplomatyczna apeluje do obywateli USA, którzy przebywają w Warszawie, aby w niedzielę unikali trasy marszu, nie zwracali na siebie uwagi i starali się trzymać z dala od tłumów.

Podobne ostrzeżenie wydał Departament Stanu USA. Na twitterowym profilu Biura Spraw Konsularnych opublikowano informację o marszu i przypomniano, że w poprzednich latach dochodziło do przemocy między manifestującymi i kontrdemonstrantami.

#Warsaw #Poland: Several events will take place on Nov. 11 in conjunction with Polish Independence Day. A march may take place from Sejm Parliament Building to Wybrzeże Szczecińskie. Violent incidents have occurred between marchers and counter-demonstrators in previous years. pic.twitter.com/et5Up4xvZb