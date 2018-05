Ambulans zajeżdża drogę na Wisłostradzie

Informacje

Ambulans na Wisłostradzie (nagranie bez dźwięku) Dariusz / Kontakt 24

Jak wynika z filmu, który otrzymaliśmy na Kontakt 24, do niebezpiecznej sytuacji doszło 20 maja około godziny 14 na wysokości Cytadeli. Pan Dariusz twierdzi, że wracał z matką z Cmentarza Północnego. - Jechałem około 85 kilometrów na godzinę lewym pasem, bo wyprzedzałem kilka pojazdów. Nagle zauważyłem, że na zderzaku siedzi mi karetka – twierdzi.

"Zajechał mi drogę"

Opisuje kierowca karetki trąbił na niego, więc przy najbliższym dogodnym dla niego momencie zjechał na środkowy pas. - Nie widziałem, aby był na sygnałach, dlatego też, aby zachować bezpieczeństwo, nie zmieniałem pasa od razu. Gdy tylko zjechałem na środkowy pas, ten mnie wyprzedził i zajechał mi drogę - opowiada mężczyzna.

Na nagraniu widzimy, że pan Dariusz próbował zmienić pas na prawy, jednakże przeszkadzał mu w tym kierowca karetki. – Znów zajechał mi drogę i co chwila hamował - relacjonuje. Później był jeszcze jeden taki manewr i kierowca ambulansu odjechał. Zaznacza, że wysłał to nagranie do pracodawcy kierowcy, ale nie zamierza zgłaszać tego policji.

Redakcja Kontaktu 24 skontaktowała się z firmą, do której należy ambulans - Luxury Medical Care. "Spółka informuje, iż z kierowca karetki widocznej na filmie przeprowadzona została rozmowa i zostały w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje służbowe" – napisał Mateusz Krausse, reprezentujący firmę.

Stanowisko firmy

Podkreśla, że firma nie zamierza usprawiedliwiać zachowania swojego kierowcy. "Niemniej jednak musimy zwrócić uwagę, iż to nie zachowanie naszego kierowcy spowodowało realne zagrożenie na drodze. Do takiej sytuacji przyczyniło się nagłe hamowanie pojazdu poprzedzającego (który na marginesie jechał z prędkością przekraczająca prędkość dozwoloną)" - twierdzi Krausse.





"To nie usprawiedliwia"

Dodaje, że nagranie nie pokazuje całej sytuacji. "Reakcja osoby kierującej (użycie świateł drogowych traktowane zwyczajowo jako sposób zasygnalizowania, iż pojazd poprzedzający blokuje przejazd innemu pojazdowi) spowodowało, iż kierujący pojazdem, który nagrał zdarzenie nagle (narażając przy tym bezpieczeństwo swoje jak i innych użytkowników ruchu drogowego) zwolnił (wyhamował z prędkości ponad 80 km/h do ok. 50 km/h). Reakcja ta stanowiła odpowiedź na wcześniejsze "mruganie" światłami przez pojazd Spółki" - relacjonuje Krausse.

Całe zajście skomentował Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu. Określił nagannym zachowanie kierowcy ambulansu. "Tłumaczenie, że poprzedzający pojazd nie reagował na błyskanie światłami drogowymi niestety nie uprawniało go do złamania artykułu 3 Kodeksu drogowego - uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę" – przypomina Kuzio.



Dodaje, że kierowca ambulansu naruszył art. 22 pkt. 5, mówiący o tym, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. A także artykuł 24 pkt. 2 - kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

Podsumowuje, że kierowca ambulansu doprowadził do "zbiegu wykroczeń stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie stosując się do powyższych zapisów, a zachowaniem swoim pokazał brak odporności psychicznej w sytuacjach stresowych co powinno wykluczyć go z prowadzenie tego typu pojazdów".



