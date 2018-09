Ambasador USA odwiedziła Muzeum Powstania. "Byłam poruszona"

Informacje

Ambasador USA odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. "Poznałam indywidualne historie bohaterów, ich heroizm, miłość do Warszawy i Polski - byłam bardzo poruszona" - napisała w mediach społecznościowych.

"Z dumą możemy powiedzieć, że pierwszą instytucją kultury i jednym z pierwszych miejsc w Warszawie, które po złożeniu listów uwierzytelniających odwiedziła nowa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, było nasze Muzeum" - czytamy na Twitterze placówki.

Do wizyty odniosła się także sama Mosbacher, która na swoim koncie na Twitterze przypomniała, że "historia Powstania Warszawskiego to historia Powstańców, którzy ryzykując życiem walczyli o swoje miasto". "Poznałam indywidualne historie tych bohaterów, ich heroizm, miłość do Warszawy i Polski - byłam bardzo poruszona. Muzeum to absolutny 'must-see'" - napisała.

Pozycja we wpływowych kręgach

Georgette Mosbacher jest pierwszą kobietą w historii polsko-amerykańskich stosunków, która objęła stanowisko ambasadora w Warszawie. Jak wskazują komentatorzy, Mosbacher nie jest zawodową dyplomatką, jej atutem będzie natomiast pozycja we wpływowych kręgach związanych z Partią Republikańską, a także wieloletnia osobista znajomość z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Na stanowisku szefa amerykańskiej placówki Mosbacher zastąpiła Paula W. Jonesa, który kierował ambasadą od września 2015 r. Wcześniej był między innymi zastępcą asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji, odpowiadał za wszelkie aspekty polityki amerykańskiej i działań USA w Europie. Był też zastępcą szefa misji w amerykańskim przedstawicielstwie przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu oraz w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Macedonii.

1/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 2/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 3/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 4/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 5/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 6/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 7/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 8/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 9/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego 10/10 Ambasador USA w Polsce odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego fot. Muzeum Powstania Warszawskiego



















PAP/kz/pm