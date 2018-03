Informacje

Czy będzie można pić alkohol na bulwarach? fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Po wejściu w życie ustawy wprowadzającej generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, ratusz chce wprowadzić odstępstwo. Na bulwarach.



Na początku roku weszła w życie ustawa wprowadzająca generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyłączeniem "miejsc do tego przeznaczonych". Jednocześnie parlament zdecydował, że samorządy mogą wprowadzać odstępstwa.

Przykład z sądu

I warszawski ratusz przygotowuje się właśnie do wprowadzenie go na bulwarach. W harmonogramie najbliższej sesji rady miasta pojawił się punkt "w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Warszawy".

Dalej czytamy, że uchwała ma objąć odcinek od okolic płyty Desantu do klubu sportowego Spójnia. Chodzi dokładnie o bulwary: Flotylli Wiślanej, Grzymały-Siedleckiego, Pattona, Karskiego i Religi.

"Bulwary nadwiślańskie są jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni w Warszawie, rozciągającą się wzdłuż centralnego odcinka Wisły. Obszar ten od 2008 roku jest sukcesywnie zagospodarowywany i pełni różnorodne funkcje rekreacyjne i kulturalne" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Informacje Przejście na bulwary zalane Nowe przejście podziemne pod Wisłostradą, na wysokości Bednarskiej, stoi pod wodą. - W jednym miejscu podtopiona jest skrzynka z bezpiecznikami -... WIĘCEJ »

Urzędnicy powołują się również na doświadczenia z lat ubiegłych. Te pokazują, że na lewej części nabrzeża sporo osób spożywa alkohol. Przypominają też wyrok sądu, który rozpatrywał sprawę Marka Tatały. Mężczyzna w lutym 2015 roku otworzył butelkę z piwem i czekał na policję. Gdy mundurowi chcieli wystawić mu 100-złotowy mandat za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, odmówił jego przyjęcia.

"Początkowo interpretowano, że bulwar to ulica. Uległo to zmianie w 2017 roku w związku z orzecznictwem sądów, zgodnie z którym bulwary nadwiślańskie nie są ulicami, zatem nie były obszarem objętym ustawowym zakazem spożywania napojów alkoholowych" – czytamy dalej w uzasadnieniu do uchwały.

Będą alkomaty

Ratusz podaje również, że po "zalegalizowaniu" picia alkoholu, nie spowodowało to pogorszenia bezpieczeństwa w tym rejonie. A do tego mieszkańcy i turyści bardziej dbają o czystość w tej części. Zapowiada, że ustawi także na bulwarach alkomaty, co ma przyczynić się do "zwiększenia świadomości społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach".

Radni zajmą się projektem uchwały w czwartek.

Zakaz na plaży

Wprowadzone zmiany na mocy ustawy oznaczają, że nie można pić alkoholu również na prawym brzegu. W efekcie zakaz obowiązuje między innymi na plażach, gdzie jeszcze niedawno można było spożywać napoje wyskokowe. Alkohol będzie ponownie dopuszczony w tym rejonie, jeżeli stołeczny ratusz wprowadzi odstępstwo na prawym brzegu.

ZOBACZ WYROK W SPRAWIE PICIA NA BULWARACH:

ran/r