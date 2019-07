Informacje

- Przejścia dla pieszych, które powinny być strefą bezpieczeństwa, w Polsce są strefą śmierci. Liczba ofiar wypadków, w których giną na przejściach dla pieszych rośnie systematycznie od kilku lat. Cofnęliśmy się już o dekadę w tych tragicznych statystykach – powiedział podczas czwartkowej konferencji przy kancelarii premiera prezes ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze Jan Mencwel.

"Jest coraz gorzej"

Jak stwierdził, Ministerstwo Infrastruktury zamówiło specjalny raport, który miał zbadać, z czego wynika ten brak bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Według niego dokument miał być gotowy pod koniec lutego. - Do tej pory ten raport nie ujrzał światła dziennego - powiedział i dodał, że aktywiści już kilka tygodni temu poprosili o publikację dokumenty, ale nie doczekali się odpowiedzi.

- Dla nas to jest jasny sygnał, że ministerstwo nie chce ujawnić tych danych, dlaczego tak wiele Polek i Polaków ginie na przejściach dla pieszych - stwierdził prezes Miasto Jest Nasze.

Z jego nieoficjalnych informacji wynika, że raport wskazuje na powszechne przekraczanie prędkości w okolicy przejść dla pieszych i niezachowywanie szczególnej ostrożności. Ponadto ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że większość wypadków, ponad 67 procent, na przejściach dla pieszych wynika z winy kierowcy.

- Jest coraz gorzej, a polscy politycy nie podejmują żadnych działań. Polacy giną na drogach, a bezczynność polityków jest, w naszej ocenie, tak naprawdę przyzwoleniem na rzeź na polskich drogach - powiedziała z kolei Ewa Jasińska z Akcji Miasto z Wrocławia.

Organizatorzy konferencji przywołali przykład Aleksa Koliadycha, zawodnika gorzowskiego klubu sportowego "Admira", który w drodze na zgrupowanie kadry Polski kajakarzy przed mistrzostwami Europy został potrącony na pasach. Jak poinformowali, życie uratowała mu duża walizka i atletyczna budowa ciała.

Cztery postulaty

Poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury o odniesienie się do informacji aktywistów o raporcie i danych dotyczących wypadków. Biuro prasowe poprosiło nas o pytania mailem. Czekamy na odpowiedź.

W ramach akcji "Chodzi o życie", Marcin Chlewicki z Miasto Jest Nasze przedstawił też cztery postulaty aktywistów.

Pierwszy z nich to bezwzględne pierwszeństwo przy przejściach dla pieszych. Obecnie pieszy ma pierwszeństwo dopiero od momentu, kiedy znajdzie się na pasach, a nie stojąc już przy nich.

Kolejny to podwyższenie mandatów za wykroczenie oraz powiązanie ceny OC z liczbą i rodzajem wykroczeń. - Konieczne jest zwiększenie kwoty - powiedział Marcin Chlewicki.

Trzeci z postulatów to obniżenie limitów prędkości. - Pieszy w nocy może być tak samo pokrzywdzony w wyniku wypadku. Postulujemy, żeby 50 km/h w obszarze zabudowanym obowiązywało przez całą dobę. To kuriozum, że w Polsce mamy 60 km/h dopuszczane w nocy - poinformował Marcin Chlewicki. Dodał, że należy również powrócić do ograniczenia prędkości na autostradach do 130 km/h ze 140 km/h, a na drogach ekspresowych do 110 km/h.

Ostatnim z nich jest prawdziwa egzekucja przepisów. Przedstawiciel Miasto Jest Nasze powiedział, że stowarzyszenie domaga się wprowadzenia nowych fotoradarów oraz dodatkowych odcinkowych pomiarów prędkości.

Chcieli zmian

O zmianę przepisów do ministerstwa zaapelował też europoseł PiS Janusz Wojciechowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy chcieli, żeby kierowcy mieli obowiązek zatrzymywać się przed przejściem również wtedy, gdy pieszy na nie jeszcze nie wszedł.

Resort odpowiedział jednak, że przepisów zmieniać nie trzeba. Zdaniem piszącego w imieniu ministerstwa Rafała Webera, sekretarza stanu, już z obecnego brzmienia przepisów rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych wynika to, że kierowca musi przepuścić pieszego oczekującego na chodniku.

W jego ocenie, z obowiązujących dziś przepisów już wynika, że kierowca zbliżając się do przejścia powinien się zatrzymać, "nie tylko jeżeli pieszy znajduje się na przejściu, lecz także wówczas, gdy z zachowania pieszego wynika, że może on wejść na to przejście".

Odniósł się do przepisów krajów Zachodniej Europy. Stwierdził, że tamtejsi kierowcy do obowiązku ustępowania pierwszeństwa pieszym mającym zamiar wejść na przejście "są już przyzwyczajeni". Dodał też, że "nie wydaje się właściwym bezpośrednie przeniesienie do polskiego systemu prawnego rozwiązań funkcjonujących w innych państwach europejskich". Argumentował to tym, że "każde społeczeństwo europejskiej posiada inne uwarunkowania kulturowe, prawne, inżynieryjne, edukacyjne, czy też podejście do poszanowania prawa".

Czy pieszy powinien mieć bezwzględne pierwszeństwo przy przejściach? Tak, zwiększy to bezpieczeństwo

Nie, obowiązujące przepisy są wystarczające

Wolniej!

Według badań naukowych, które opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl pod koniec 2016 roku prawdopodobieństwo, że pieszy zginie wyraźnie rośnie z prędkością samochodu biorącego udział w wypadku. Jeśli człowiek zostanie potrącony przez auto rozpędzone do 27,5 km/h ma 90 procent szans na przeżycie. To znaczy, że ginie tylko jeden na dziesięciu pieszych uderzonych z taką prędkością. Przy 40 km/h ginie co trzeci pieszy, przy 50 km/h już co drugi. Gdy samochód jedzie powyżej 80 na godzinę, pieszy jest praktycznie bez szans na przeżycie.

To dlatego walka o niższą prędkość jest właśnie walką o życie pieszych. Robi się to na różne sposoby - fizycznie zmuszając kierowców do zwalniania na przykład przed progami, edukując kierowców, wprowadzając sankcje za nieprzepisową jazdę. Jak tłumaczą urzędnicy, wiele zmian, reorganizacji i przebudów ma na celu poprawę bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu drogowego.

- Nie jestem zwolennikiem teorii o cechach narodowych. To wszystko kwestia kontroli, wymuszania jazdy z odpowiednią prędkością przez rozwiązania infrastrukturalne i prawne – ocenił wtedy dr inż. Piotr Szagała, który bezpieczeństwem na drogach zajmuje się zawodowo.

kz, PAP/ran