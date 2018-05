Informacje

Jakub Nowak i Paulina Mazurek-Lipska zwyciężyli 28. Bieg Konstytucji 3 Maja. Oboje reprezentują LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża i oboje debiutowali w tej imprezie. Pięciokilometrową trasę pokonało ponad pięć tysięcy uczestników.

- Ten bieg był dla mnie szczególny. Rozpoczynam świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości, a uchwalenie Konstytucji 3 Maja to była wielka chluba dla Polski - powiedział zwycięzca, który uzyskał czas 15.28.



Dodał, że warunki czwartkowego biegu "dały w kość". - Podbieg na Agrykolę był w tej temperaturze bardzo ciężki. Dlatego wielki szacunek należy się wszystkim biegaczom. Dziękuję też kibicom, którzy w to święto przyszli nas dopingować - powiedział.

Kilka tysięcy zawodników

Nowak przyznał, że nie startował wcześniej w Biegu Konstytucji, ponieważ zazwyczaj w tym okresie rywalizuje na bieżni. - W ostatnich latach przerzuciłem się jednak na maraton. Miałem parę kontuzji i dlatego tym bardziej cieszę się, że udało mi się tu zwyciężyć - podkreślił wicemistrz Polski na królewskim dystansie z 2015 roku. Właśnie ten medal i uzyskany wówczas w debiucie w maratonie czas 2:14,09 uważa za największy sukces w karierze.Także Paulina Mazurek-Lipska zwróciła uwagę na trudy czwartkowego biegu. - To był mój pierwszy start tutaj i dzięki Bogu, że organizatorowi nie przyszło do głowy zrobić dwóch pętli na 10 km. Startowałam w Biegu Powstania Warszawskiego i w Biegu Niepodległości, ale ta trasa jest zdecydowanie najtrudniejsza z tej triady ze względu na Agrykolę - powiedziała. Wygrała z czasem 18.38.- Zawsze żałowałam, że nie mogę wystartować w Biegu Konstytucji. W tym roku po raz pierwszy nie wyjechałam na 3 maja i na pewno wrócę tu za rok - zapewniła.Start Biegu Konstytucji 3 Maja tradycyjnie nastąpił w alei Tomasza Hopfera (Park Agrykola). Kibicom nazwisko czterystumetrowca i dziennikarza sportowego, zmarłego w 1982 roku, kojarzy się z hasłami "Bieg po zdrowie", "Biegaj razem z nami" i Maratonem Pokoju, którego spadkobiercą jest Maraton Warszawski. Pięciokilometrowa trasa wiodła przez miejsca związane z osobą i dziełem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - inspiratora prac nad Ustawą Rządową z 1791 roku: Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agrykolą, Al. Ujazdowskimi, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego do mety przy Rozbrat.Wcześniej kilkaset dzieci wzięło udział w Biegu z Maskotką na dystansie 700 m.

1/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 2/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 3/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 4/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 5/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski 6/6 Bieg Konstytucji fot. PAP/Bartłomiej Zborowski











PAP/kz/r