Jak powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, zatrzymani po doprowadzaniu do prokuratury okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. - Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych - dodała prok. Bialik.

"Doszło do wydania bezzasadnych decyzji"

Zatrzymań dokonano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z ustaleń śledczych wynika, że w postępowaniu administracyjnym zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość położoną przy ulicy Nowy Świat 24.

"W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego (odszkodowawczego - red.) zawartego między rządem PRL i rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia. Mimo wypłaty tego odszkodowania doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu m.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad dziewięciu milionów złotych" - przekazała PK.

Z informacji PK wynika, że śledztwo w tej sprawie pierwotnie prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście i zostało umorzone w listopadzie 2006 roku. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic, zespół prokuratorów koordynujący postępowania dotyczące warszawskiej reprywatyzacji, zlecił m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej.

"W rezultacie, postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - podała prokuratura.

Jakub R. oraz Gertruda J.-F. byli już zatrzymywani w związku z reprywatyzacją. W przypadku byłego wicedyrektora BGN doszło do tego w końcu stycznia 2017. Od lutego 2017 roku do stycznia 2019 roku Jakub R. przebywał w areszcie.

Zatrzymanie byłej naczelnik odbyło się na początku lutego 2017. Prokuratura dwukrotnie wnioskowała o areszt dla Gertrudy J.-F. Jak argumentował Rafał Jaroch z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, "istniała obawa matactwa w śledztwie oraz duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów". Za każdym razem najpierw wniosek o areszt, a następnie zażalenie były odrzucane przez sąd.



Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Marek K. był dyrektorem BGN w roku 2003.

Sprawa przed sądem

W marcu przed warszawskim sądem okręgowym ruszył proces dotyczący tzw. dzikiej reprywatyzacji. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie siedem osób o "łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł".



Jesienią 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął kolejny obszerny akt oskarżenia obejmujący wątki 15 reprywatyzowanych nieruchomości. Oskarżenie objęło dziewięć osób, w tym m.in. Jakuba R., jego matkę Alinę D., byłęgo dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorza M. oraz biznesmena skupującego roszczenia do warszawskich nieruchomości Janusza P.

