Biznesmena zatrzymało CBA fot. CBA

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka przekazała, że we wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali Antoniego F. - byłego prezesa reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy Bielańskiej 10.

Zakaz opuszczania kraju

"Po przewiezieniu wymienionego do siedziby wrocławskiej prokuratury, prokurator przedstawił mu zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci pieniędzy w kwocie 132 tys.750 zł, wpłaconych na rzecz tej spółki za zakup roszczeń do nieruchomości warszawskich, tj. o czyn. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k." - poinformowała rzecznik.Dodała, że wobec podejrzanego Antoniego F. zostały zastosowane środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Antoniego F. we wtorek w Warszawie. "Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od m.st. Warszawy w związku z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących spółce" - czytamy w komunikacie CBA.

Jak ustaliły służby, firma sprzedała na rzecz dwóch innych osób roszczenia do nieruchomości znajdującej się na Powiślu. Jeszcze rano CBA informowało, że prezes miał przywłaszczać 175 tysięcy złotych.

Teren na Powiślu

Jak czytamy w "Gazecie Stołecznej", sprawa dotyczy działki o powierzchni 3,6 hektara na Powiślu przy Książęcej. Przed II wojną światową na tym terenie działało Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein, czyli jedna z największych krajowych fabryk. Po wojnie spółka została zlikwidowana, a nieruchomość przejęło państwo.

Dziennik podaje, że w 1995 roku spółka była reaktywowana - za 100 tysięcy złotych sprzedane zostały roszczenia do nieruchomości byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości, podejrzanej w związku z aferą reprywatyzacyjną - Marzenie K.

Jak się okazało, kobieta nie może przejąć działki, bo obecnie to park. W związku z tym wystąpiła o odszkodowanie, jednak - jak podaje "Stołeczna" - władze miasta odmówiły wypłaty.

70 śledztw we Wrocławiu

Sprawy dotyczące "dzikiej" reprywatyzacji w Warszawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Pierwszy obszerny akt oskarżenia w tej sprawie, przygotowany przez prokuraturę, trafił do warszawskiego Sądu Okręgowego w końcu marca ubiegło roku. W sprawie - obejmującej siedem osób - oskarżony został skupujący roszczenia biznesmen Maciej M., jego syn Maksymilian M. oraz adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy: Grażyna K.-B. i Tomasz Ż. oraz dwóch rzeczoznawców majątkowych Michał Sz. i Jacek R.



Jesienią 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął kolejny obszerny akt oskarżenia obejmujący wątki 15 reprywatyzowanych nieruchomości. Oskarżenie objęło dziewięć osób, w tym m.in. b. wiceszefa stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego matkę Alinę D., b. dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorza M. oraz Janusza P., biznesmena skupującego roszczenia do warszawskich nieruchomości.

