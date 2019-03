Informacje

Akcja "Adoptuj warszawiaka" fot. Urząd Miasta

"Marcowe spotkanie 'Adoptuj warszawiaka' to okazja, by na żywo poznać podopiecznych placówki przy ul. Paluch 2. Znaki rozpoznawcze to czerwona chusta przy obroży i merdający ogon" - informuje urząd miasta.

Spotkanie odbędzie się w parku Moczydło w godzinach 13.00-15.00.

Bezpłatne czipowanie

Oprócz zwierząt będzie można również spotkać wolontariuszy, którzy opowiedzą o psie i jego temperamencie. Otwarty zostanie też punkt bezpłatnego znakowania zwierząt. Właściciele, którzy chcą zaczipować swojego pupila, proszeni są o wzięcie jego książeczki zdrowia.

Jak informuje urząd miasta, w ramach akcji "Adoptuj warszawiaka" psy z Palucha pojawiają się w różnych miejscach stolicy. Celem jest "obalenie stereotypu bezdomnego czworonoga, promocja adopcji zwierząt i dotarcie do warszawiaków, którzy z różnych względów nie odwiedzili jeszcze placówki przy ul. Paluch 2".

"Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy schroniska oraz innych wielbicieli zwierząt, liczba pupili Palucha jest teraz rekordowo niska. Jednak w dalszym ciągu 630 psów i 39 kotów czeka na kochający dom” - podkreśla ratusz.

ZOBACZ TEŻ FILMY O DZIKICH ZWIERZĘTACH W WARSZAWIE:





ran/pm