58 tysięcy złotych z budżetu partycypacyjnego wydane dwa lata temu na meliorację Sadów Żoliborskich dosłownie popłynęło w miniony weekend. Park, tak jak przed inwestycją, został podtopiony.

Zamiast trawników - woda po kostki. Do tego zalane alejki. Gdyby temperatura utrzymywała się poniżej zera, Żoliborz mógłby się chwalić zupełnie nowym lodowiskiem. Wszystko to w parku Sady Żoliborskie.

- Liczne rozlewiska i grząskie bajora - tak opisał jego stan nasz reporter Mateusz Szmelter, który na Żoliborz wybrał się w sobotę. Jak relacjonował, najbardziej podmokłe były te miejsca, w których znajdowało się... odwodnienie, które powstało w 2015 roku, w ramach budżetu partycypacyjnego. - Wyraźnie nie spełnia swojej roli - ocenił Szmelter.

"Rozwiązanie nie jest doskonałe"

We wtorek o sytuację zapytaliśmy rzecznika dzielnicy Żoliborz Andrzeja Kawkę. - Prace wykonane w parku Sady Żoliborskie to nie była melioracja w dosłownym tego słowa znaczeniu, a raczej częściowe odwodnienie - wyjaśnił Andrzej Kawka. - Zamontowano odpowiednie instalacje, dzięki którym woda nie powinna zbierać się na powierzchni - dodał.

Woda, którą instalacja odprowadza, trafia jednak do studni, które co pewien czas powinny być opróżniane. Jak tłumaczył Kawka, z powodu częstych opadów deszczu w ostatnim czasie służby dbające o stan parku nie zdążyły w porę wypompować wody z podziemnych zbiorników. I stąd podtopienia.

Jak przyznał, czasem zdarza się, że samochód z pompą... grzęźnie w błocie, co też przyczynia się do opóźnień w usuwaniu nadmiaru wody. - Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale na pewno poprawiło sytuację, w porównaniu do tego, co wcześniej działo się na terenie parku - przekonuje Kawka.

I zapewnia, że przez wiele miesięcy odwodnienie działało. - Dopiero w ostatnich tygodniach, z powodu ciągłych opadów, zaczęły pojawiać się podtopienia. Zapowiada też, że dzielnica planuje poprawki. Nie wiadomo natomiast, kiedy uda się wypompować wodę, która stoi na parkowych trawnikach.

"Stop podtopieniom"

Odwodnienie wykonano w ramach projektu "Park Sady Żoliborskie - Stop podtopieniom. Ratujmy drzewa. Odzyskajmy trawniki". Pomysłodawcy przekonywali, że z powodu braku melioracji w parku gniją drzewa i pojawiają się uciążliwe owady, które wylęgają się w pobliżu wilgotnych terenów.

Na projekt zagłosowało 1357 osób. Realizacja pochłonęła 58200 złotych.

Podtopienia w parku Sady Żoliborskie fot. Mateusz Szmelter /tvnwarszawa.tvn24.pl















