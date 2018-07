60-tonowy głaz znaleziony na budowie wieżowca został pomnikiem przyrody

Informacje

W centrum znaleziono 60-tonowy głaz Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Głaz narzutowy znaleziony na budowie wieżowca przy Chmielnej został uznany za pomnik przyrody. Decyzję podjęli warszawscy radni, podkreślając - w ślad za ekspertami - wysokie walory krajobrazowe i edukacyjne kamienia.



Głaz od początku odnalezienia budził zdumienie. Znaleziono go jesienią ubiegłego roku na terenie budowy wysokościowca Varso Tower przy Chmielnej 73. Musiano go wywozić przy pomocy specjalnego dźwigu, w końcu niełatwo pozbyć się… 60 ton skały. Ostatecznie przewieziono go nieopodal Pola Mokotowskiego i przekazano w ręce naukowców.



Dziś już wiemy, że znaleziony kamień to dokładnie "skała magmowa - ciemnoróżowy granit typu rapakwii, o strukturze gruboziarnistej, porfirowatej". Jego wysokość sięga 2,5 metra. Obwód zaś - ponad 12 metrów.

"indywidualne cechy"

Wysoka ochrona

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały rady miasta, opinia specjalistów potwierdziła wysoką wartość krajobrazową i edukacyjną głazu oraz "indywidualne cechy wyróżniające go spośród innych tworów przyrody nieożywionej".Na razie kamień wciąż znajduje się na Polu Mokotowskim - od strony ulicy Fińskiej. Jednak po zakończeniu budowy wieżowca ma wrócić na Chmielną i zostać wyeksponowany na placu przed budynkiem. "Zmiana lokalizacji obiektu nie spowoduje utraty jego wartości przyrodniczej" - zapewniają miejscy radni. Dodają też, że umieszczenia nietypowego kamienia w centrum "podkreśli jego rangę unikalnego elementu przyrodniczego i krajobrazowego".W uzasadnieniu do uchwały radni przypominają, że pozytywną opinię o ustanowieniu głazu pomnikiem przyrody wydał wcześniej zarząd dzielnicy Ochota. Z kolei miejskie Biuro Architektury zezwoliło na jego usadowienie w parku.

Zgodnie z uchwałą, głaz - jak każdy pomnik przyrody - zostaje poddany specjalnej ochronie. Co za tym idzie, musi być stale monitorowany, pielęgnowany i zabezpieczany. Nie można go "niszczyć, uszkadzać lub przekształcać", zakazuje się też umieszczania na nim tablic reklamowych.



Nadzór nad właściwą opieką pomnika sprawuje prezydent miasta.

