Każdy, kto znajdzie i zgłosi porzucony rower miejski, może liczyć na doładowanie konta Veturilo. Nextbike uruchomił właśnie stronę internetową, dzięki której zgłaszanie jest szybsze i łatwiejsze.

Choć rowery Veturilo z zasady trasę powinni kończyć w jednej ze stacji, nie zawsze się tak dzieje. Co zrobić, gdy znajdzie się porzucony rower? Do niedawna można było to zgłosić na przykład na miejską infolinię 19115. Teraz jest nowa metoda - wystarczy skorzystać ze strony zglosrower.pl.

Możemy przy tym pozostać anonimowi lub podać numer telefonu powiązany z kontem Veturilo - wtedy zostanie ono zasilone kwotą 5 złotych. Miejsce, gdzie znajduje się pojazd, można wskazać z pomocą wbudowanego w smartfona GPS-a.

"Widzimy, że wprowadzane przez nas sukcesywnie działania przeciwdziałające wandalizmom przynoszą bardzo dobre rezultaty. Przekłada się to na stopniową eliminację nadużyć w korzystaniu z rowerów. Zaczęliśmy od Warszawy i będziemy rozszerzać akcję na całą Polskę" - zapowiada Nextbike Polska.

Zatrzymane za kradzież

Firma podaje również, że od początku czerwca założonych zostało 4750 blokad kont użytkowników, którzy nie przestrzegali regulaminu. "Wszystkim nam zależy na dbaniu i pilnowaniu jakości publicznej własności. Rowery są dla wszystkich. Dlatego uruchomiliśmy specjalne patrole – codziennie zatrzymujemy osoby nielegalnie korzystające z rowerów" - podaje firma.

"Na początku czerwca kontrolerzy terenowi Nextbike ujęli na gorącym uczynku sprawców zniszczeń warszawskich stacji elektrycznych. Zatrzymanym postawiono zarzuty" - czytamy w komunikacie.

