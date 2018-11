4,5 miliona świątecznych światełek. Będą nowe miejsca. Ruszył montaż

Informacje

Montaż iluminacji świetlnej 2018 Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



Boże Narodzenie dopiero za półtora miesiąca, ale montaż świątecznej iluminacji w Warszawie już się rozpoczął. W tym roku oświetlenie pojawi się w nowych miejscach miasta. Jak chwalą się drogowcy, poza estetyką, światełka poprawiają także bezpieczeństwo.

Montaż świątecznej iluminacji rozpoczął się w pierwszych dniach listopada. Wykonawcy najpierw umieszczają ozdoby na latarniach, później wezmą się za montaż dekoracji wolno stojących. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, ze względu na skalę przedsięwzięcia (ponad 20 kilometrów ulic) prace muszą się rozpocząć już teraz, aby do końca listopada wszystkie ozdoby były na miejscu. Ostatnim elementem będzie ta część świetlnej oprawy, która wygląda najefektowniej, czyli Krakowskie Przedmieście oraz plac Zamkowy.

"Część dekoracji jest montowana na słupach trakcji tramwajowej. Ze względów bezpieczeństwa jej część jest wyłączana na czas prac. Wykonawcy wykorzystują do montażu 10 podnośników koszowych. W swojej pracy stosują się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, a prace wykonują w taki sposób, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze" - informuje ZDM.

680 kilometrów światełek

Jak wyliczyli urzędnicy, gdyby iluminacja stolicy miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 kilometrów długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia.

Dekoracje składają się z blisko 4,5 miliona energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych, takich jak iluminacje latarniowe, przewieszki, girlandy, kurtyny świetlne, sople i dekoracje wolnostojące. Energooszczędne światełka zużywają 1/10 prądu, którego potrzebują tradycyjne żarówki.

Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników.

"Warszawska iluminacja świąteczna jest największą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie" - czytamy w komunikacie ZDM. Już po raz 12. jej projektantem oraz wykonawcą jest firma Multidekor. Według urzędników, oprócz walorów dekoracyjnych, światełka mają też wpływ na poprawę bezpieczeństwa. W czasie najkrótszych dni w roku, przy pogorszonej widoczności główne ulice miasta są dodatkowo oświetlone.

Iluminacja w nowych miejscach

Jak co roku, główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

Jak informuje ZDM, miasto ogłosiło również przetarg na dostawę i montaż iluminacji na ul. Miodowej oraz pl. Krasińskich. A na Pradze-Południe mieszkańcy wybrali trzy miejsca, które ich zdaniem powinny zostać ozdobione w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego "Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu". Są to skrzyżowania ulic Fieldorfa z Bora Komorowskiego i Umińskiego oraz Bora Komorowskiego i Abrahama. Projekt ten cieszył się dużym powodzeniem – w głosowaniu zdobył ponad 800 głosów.

Jeżeli oba przetargi zostaną pomyślnie rozstrzygnięte, to nowe światełka pojawią się również w tych miejscach.

Oficjalna inauguracja iluminacji zaplanowana jest na sobotę, 8 grudnia. Opiekę nad warszawską iluminacją sprawuje Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Terenów Publicznych.

