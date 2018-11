40 tysięcy osób zaśpiewało dla Niepodległej

Informacje

Wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego przez artystów i widownię PGE Narodowego zakończył się w sobotni wieczór Koncert dla Niepodległej. Na scenie pojawili się między innymi Maryla Rodowicz, Krystyna Prońko, Muniek Staszczyk i Jan Pietrzak. Koncertu wysłuchało blisko 40 tysięcy osób.

Informacje Zawieszono wiechę na muzeum marszałka Piłsudskiego W Sulejówku koło Warszawy w sobotę zawieszono wiechę. To symboliczne zakończenie prac konstrukcyjnych. W uroczystości wzięli udział między innymi... WIĘCEJ »

Koncert zainaugurował obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obecni byli między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Wykonanych zostało około 30 utworów w nowych aranżacjach. Łącznie na scenie wystąpiło 30 solistów, sześć chórów i pięć zespołów.



Wydarzenie rozpoczął występ Maleo Reggae Rockers. Później wystąpiła Natalia Sikora z piosenką "Widziałam ja orła na niebie" z repertuaru Teresy Haremzy. Piosenkarka, podobnie jak w wersji oryginalnej, wykonała ją a cappella. Utwór został nagrany 12 grudnia 1981 r., w przeddzień stanu wojennego, a jego słowa stały się symbolem nadziei dla walczących z komunistyczną władzą.



Podczas koncertu nie zabrakło piosenek legionowych: "Białe róże", "Wojenko, Wojenko", "Szara Piechota", "Przybyli ułani pod okienko" oraz "My, pierwsza brygada", które przypomniała Mała Armia Janosika.

Z pól bitewnych na sale kinowe i dancingi II RP

W dalszej części Warszawska Orkiestra Sentymentalna zaśpiewała "Tylko we Lwowie", a postać piosenkarki Hanki Ordonówny przywołała Aleksandra Kurzak wykonaniem "Miłość Ci wszystko wybaczy". Część poświęconą dwudziestoleciu międzywojennemu zakończył Andrzej Lampert śpiewając przebój Mieczysława Fogga "Ta ostatnia niedziela".



W ciemne chwile polskiej historii minionego wieku wprowadził publiczność zgromadzoną na stadionie Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", a wojenną poezję w wersji śpiewanej zaprezentowały Natalia Nykiel i Misia Furtak. Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne przenieśli osoby zgromadzone na stadionie do powstańczej Warszawy, śpiewając piosenki zagrzewające do walki mieszkańców stolicy 74 lata temu.

W czasie koncertu ponownie zabrzmiały "Warszawianka", "Warszawskie dzieci", "Marsz Mokotowa", "Siekiera Motyka" oraz "Pałacyk Michla". Stanisława Celińska wykonała piosenkę Ludwika Starskiego "Warszawo ma".

Utwór do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i z muzyką Tadeusza Sygietyńskiego "Ukochany kraj", pamiętany zapewne przez starsze pokolenie z apeli i akademii szkolnych, zaprezentowali wspólnie raper L.U.C., Rebel Babel Ensemble oraz kwartet Tulia. Piosenkę "Biały krzyż" wykonali Skubas, Jan Radwan i Maciej Starnawski.



Utwór "Nic dwa razy się nie zdarza" zaśpiewali Kamil Bednarek, Milo Curtis i Dariusz Malejonek.



Maryla Rodowicz z towarzyszeniem chóru Sound'n'Grace wykonała: "Kulig", "O mnie się nie martw", "Dwudziestolatki" oraz "Tak bardzo się starałam".

Utwory PRL-u

Czasy PRL-u przypomnieli Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Michał Kowalonek, Mateusz Ziółko, Natalia Szroeder i Kasia Moś. W wykonaniu Krystyny Prońko, z towarzyszeniem Sound'n'Grace, publiczność usłyszała utwór barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego "Mury", a Jan Pietrzak przypomniał własną piosenkę - "Żeby Polska była Polską", skłaniając publiczność na stadionie do wstania z miejsc i wspólnego wykonania utworu.

W dalszej części Koncertu dla Niepodległej publiczność usłyszała między innymi Adama Bałdycha, Krzysztofa i Wojciecha Cugowskich, Muńka Staszczyka, Igora Herbuta, Sebastiana Karpiel-Bułeckę oraz Pawła Kukiza. Staszczyk zaapelował do zgromadzonej publiczności: "Bądźmy jutro wszyscy razem".



Podczas koncertu swoją premierę miała także piosenka napisana specjalnie na potrzeby wydarzenia. Stanisława Celińska wykonała utwór "Modlitwa o pokój" z towarzyszeniem chóru "Zaczarowana Melodia" ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu.



Występy artystów uatrakcyjniły efekty specjalne oraz przygotowane na tę okazję inscenizacje, animacje i filmy.



Po koncercie odbył się pokaz fajerwerków nad Wisłą.