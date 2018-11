Informacje

Stołeczna policja wzbogaciła się o 37 nowych radiowozów. Auta kupiono za pieniądze samorządu warszawskiego i Komendy Głównej Policji. Uroczyste przekazanie odbyło się na placu Zamkowym.

37 nowych radiowozów z napędem hybrydowym zostało przeznaczonych dla siedmiu komend rejonowych i dla komisariatów specjalistycznych Komendy Stołecznej Policji. Po pięć radiowozów otrzymały stołeczne oddziały nr I, III, IV, V, VI oraz VII. Oddział II otrzymał ich sześć, a komisariat policji portu lotniczego Warszawa-Okęcie – jeden.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała podczas uroczystości, że do końca roku miasto przekaże policji jeszcze 14 radiowozów. - W trakcie moich kadencji przekazaliśmy łącznie 420 pojazdów różnego typu, a w tym 371 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych – przypomniała.

Wskazała również, że tylko w tym roku miasto kupiło wyposażenie na rzecz KSP za prawie 3,5 mln złotych, a w ciągu 12 lat ta kwota przekroczyła 168 mln złotych. Pieniądze te poszły m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia (33 mln złotych), adaptację zawodową nowych policjantów, konie, nagrody oraz na bieżące zakupy (134 mln zł).

Hanna Gronkiewicz-Waltz zwróciła także uwagę, że dzięki środkom zainwestowanym w policję poziom bezpieczeństwa w Warszawie od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. - Jest to oczywiście zasługa policji, bo dzięki jej wytężonej pracy Warszawa jest o wiele bezpieczniejsza, niż inne europejskie stolice – powiedziała prezydent.

Nowe radiowozy z napędem hybrydowym trafią przede wszystkim do służb patrolowo-interwencyjnych. - Mamy do czynienia z samochodami, które mają dobry wpływ na środowisko, co jest bardzo ważne nie tylko z perspektywy policjanta, ale każdego z nas, bo dbanie o środowisko jest niezwykle ważne – podkreślił Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

